İnşaat mühendisi Özkan Turp Görele’de tarımda drone ile devrim yaptı

İstanbul’daki yoğun şehir yaşamını bırakıp memleketi Giresun’un Görele ilçesine dönen Özkan Turp, insansız hava aracı (İHA) drone kullanarak dik ve engebeli arazilerde tarım işlerini kolaylaştırdı. Drone sayesinde günlük tarım işleri saatlere indirildi, çevre köylere de hizmet verilmeye başlandı.

Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2025

İstanbul'daki yoğun şehir yaşamını geride bırakan inşaat mühendisi Özkan Turp, memleketi Giresun'un Görele ilçesindeki köyüne dönerek köylülerine destek olmayı amaçladı.

Turp, tarımda işleri hafifletmek için insansız hava aracı (İHA) drone satın alarak öncelikle kendi köyünde kullanmaya başladı, ardından çevre köylere de hizmet vermeye başladı. Görele'de ilk kez kullanılan zirai drone, engebeli arazilerde büyük kolaylık sağladı.

Turp, "Karadeniz'in arazileri çok dik ve taşlı. İnsanlar sırtlarında yük taşımak zorunda kalıyordu. Drone sayesinde bir günde yapılan işi bir saatte bitirebiliyoruz. Bazı kişiler 'Beni de taşır mısın?' şeklinde taleplerini güvenlik gerekçesiyle kabul etmiyoruz. Sistem insan sağlığı ve iş güvenliği için geliştirildi" dedi.

Turp, drone kullanımını sadece yük taşımayla sınırlı tutmayacaklarını, zararlı böceklere karşı ilaçlama çalışmaları da yapacaklarını söyledi.

