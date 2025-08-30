Denizli’de kan donduran olay! Arkadaşının bebeğini poşete koyup hastaneden kaçırmaya çalıştı

Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2025 14:26

Olay, saat 03.00 sıralarında Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Yenidoğan Servisi'nde meydana geldi. İddiaya göre; yeni doğum yapan Figen Büyükdağ'ı (29) ziyarete giden arkadaşı Tuğçe D.A. (29), kız bebeği gezdirme bahanesiyle odadan dışarı çıktı. Bebeği battaniyesiyle poşete koyan Tuğçe D.A. ardından uzaklaşmaya başladı. Bu sırada hastane koridorunda bir vatandaş, poşetteki bebeği fark edip, durumu güvenlik ekiplerine bildirdi. Harekete geçen özel güvenlik görevlileri, Tuğçe D.A.'yı kapıdan çıkmak üzereyken yakaladı. Tuğçe D.A. gözaltına alırken, bebek ailesine teslim edildi.