Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2025 09:28

Bağcılar'da motosikletle çarpışan profesyonel bisiklet sporcusu hayatını kaybetti (takvim foto arşiv)





MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ



Kazanın etkisi ile Ekici ve motosiklet sürücüsü yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde ağır yaralandığı anlaşılan Metin Ekici ve ismi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Profesyonel bisiklet sporcusu Metin Ekici, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada yola savrulan motosiklet ve Ekici'nin parçalanan bisikleti olay yerine gelen çekici ile yoldan kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.