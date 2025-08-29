Şehit oğlunun ardından fırçasını aldı: Hayır için boyadı

Pençe-Kilit Operasyonu’nda şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan’ın babası Hasan Alan, oğlunun hatırasını yaşatmak için kolları sıvadı. Boyacılık yapan acılı baba, okuldan camiye onlarca yeri ücretsiz boyadı, karşılığında sadece dua istedi.

Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan, 9 Ekim 2024'te Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit düştü. Evlat acısıyla yıkılan Hasan Alan (45) ise oğlu için hayır işleri yapmaya başladı.

Mesleği boyacılık olduğu için de fırçasını çıkardı. Okul, cami, Kur'an kursu gibi binaları dolaştı. Kimin ihtiyacı varsa ücretsiz hepsini boyadı. Karşılığında sadece hayır duası aldı.

