Samsun'da iki kişinin öldüğü otobüs kazasında yeni görüntüler ortaya çıktı! "Şoför rahatsızlandı, ikinci kaptan yetişemedi"

Samsun'un Terme ilçesinde iki kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasına ait yeni kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şoförün rahatsızlandığı ve muavinden ikinci kaptanı çağırmasını istediği ancak kaptan yetişemeden kazanın meydana geldiği görülüyor.

Samsun Terme'de 25 Ağustos'ta yaşanan otobüs kazasında iki kişi hayatını kaybetti. Kazayla ilgili ortaya çıkan yeni görüntü yaşanan faciayı gözler önüne serdi.



YARDIM ÇAĞRISI SONUÇSUZ KALDI



25 Ağustos Pazartesi günü Samsun-Ordu kara yolunun 61. kilometresinde meydana gelen kazada, Çanakkale'den Rize'ye giden 53 RT 111 plakalı Sahil Seyahat'e ait yolcu otobüsü, güvenlik şeridinde kamyonete branda çeken Aydın Yiğit (47) ve Mehmet Yıldız'a (71) çarparak ölümlerine yol açmıştı. Kaza anı otobüsün kamerasına yansımıştı.

ŞOFÖR RAHATSIZLANDI DİREKSİYON HAKİMİYETİ KAYBOLDU



Yeni ortaya çıkan görüntülerde ise otobüs şoförü Mustafa Hakan O., yanındaki muavinden ikinci kaptan Hayrettin Kazancı'yı çağırmasını istiyor. Muavin kaptanı getirmek için hareket ediyor, bu sırada şoförde rahatsızlık belirtileri görülüyor. Şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle, otobüs emniyet şeridine giriyor. Kaza anı, yolcuların panik anları, şoförün durumunu ifade etmeye çalıştığı ve yerinden kalkamadığı anlar da kameraya yansıyor. Bir yolcunun şoförün yüzünü suyla yıkadığı görülüyor. Görüntüler, şoförün sağlık durumundaki ani kötüleşmenin kazaya yol açtığı ihtimalini güçlendiriyor.