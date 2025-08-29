Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2025 20:35

Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangını görenler, durumu ihbar ederek binanın boşaltılmasını sağladı.

Kadıköy'de 8 katlı binada yangın paniği (DHA)

YANGINDA 1 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Yangın kısa sürede büyüyerek binanın en üst katındaki daireye de sıçradı. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.