Kadıköy'de 8 katlı binada yangın paniği!

Kadıköy'de 8 katlı bir binanın 7'nci katındaki dairede yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Korkutan yangın saat 18.00 sıralarında Suadiye Mahallesi Tüccar Katibi Sokak'taki 8 katlı binanın 7'inci katında meydana geldi.

Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangını görenler, durumu ihbar ederek binanın boşaltılmasını sağladı.

YANGINDA 1 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
Yangın kısa sürede büyüyerek binanın en üst katındaki daireye de sıçradı. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde, dumandan etkilenerek fenalaşan 1 kişi olduğu tespit edildi.

Dumandan etkilenen kişi, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangınla ilgili çalışma başlatıldı.

