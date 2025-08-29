İstanbul'da kardeş kabusu! Ağabeyin ihbarı kardeşe uyuşturucu davası açtırdı | "Annemi dövdü, komşumuzun kuşunu yaktı"

İstanbul Sancaktepe’de aile içi kabus yargıya taşındı. İki kardeş bu kadarına pes dedirten bir olay nedeniyle mahkemelik oldu. Ağabey Erhan Ü. kardeşi Emrah Ü’nün madde kullandığını ve sattığını aynı zamanda birlikte yaşadıkları annesine şiddet uyguladıkları için kendisinden şikayetçi olduğunu belirtti. Ağabey ayrıca kardeşinin kendisini tehdit ettiğini ve komşularının da kuşunu yaktığını ifade etti.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2025 07:43

Paylaş





ABONE OL

Ağabey-kardeşi adliyelik yapan olayın fitili aslında 2 yıl önce ateşlendi. Annesi ile birlikte yaşayan Emrah Ü. iddiaya göre hem uyuşturucu kullanıyor, hem de madde satışı yapıyordu. Kardeşine defalarca yapmaması gerektiğini söyleyen ağabeyi Erhan Ü. Kardeşi ile çok sayıda tartışma yaşadı. Ancak Emrah Ü'nün maddeyi satmaya ve kullanmaya devam etti. İddialara göre ağabeyine ve diğer aile bireylerine de adeta hayatı zindan etti.

Kardeş Emrah Ü (takvim foto arşiv)



"İNSANLARI ZEHİRLEME DEDİM BANA DA DÜŞMAN OLDU"



Kardeşinin madde satmaması ve kullanması için ağabey Erhan Ü savcılığa başvurdu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe veren Erhan Ü., "Kardeşim uyuşturucu satıcısı ve bağımlısı. Defalarca 'insanları zehirleme' dememe rağmen devam etti. Bana da düşman oldu" dedi.



"ANNEMİ DÖVÜYOR, KOMŞUMUZUN KUŞLARINI YAKTI"



Kardeşinin kendisine tehdit ve hakaret de ettiğini belirten Erhan Ü., "Kendisine karşı geldiğim için, 'torbacıları toplayıp evini yakacağım, oğlunu öldüreceğim' dedi. Ayrıca birlikte yaşadığımız annemizi de dövüyor. Komşumuzun kümesini yaktı, kuşlarını öldürdü. Annem ve komşumuz ondan şikayetçi oldu" diyerek kardeşinden şikayetçi olduğunu belirtti.

Ağabey Erhan Ü (takvim foto arşiv)



TEHDİTTEN TAKİPSİZLİK UYUŞTURUCUDAN DAVA



Kardeşinin uyuşturucu kullanması ve satmasına karşı geldiği için tehditlere maruz kaldığını belirten ağabeyin şikayeti üzerine savcılık "tehdit" suçundan soruşturma başlattı. Sabah'ta yer alan habere göre, ifadesinde iddiaları reddeden Emrah Ü. hakkında yeterli delil olmadığına kanaat getiren savcılık ağabeyin "tehdit" şikayeti hakkında takipsizlik kararı verdi. Ancak savcılık uyuşturucu satışı yaptığını belirlediği Emrah Ü. hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle dava açtı. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN