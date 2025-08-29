Ataşehir’de diş kliniğinde ortalık karıştı: 2 yaralı 1 baygın

Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2025 17:18

İstanbul Ataşehir'de özel bir diş kliniğinde oksijen tüpü patladı.

2 YARALI 1 BAYGIN

Olay saat 16.00 sıralarında Yenisahra Mahallesi Sütçü Yolu Caddesi'nde bulunan özel bir diş kliniğinde meydana geldi. Klinik içerisindeki oksijen tüpü, henüz bilinmeyen bir nedenle patladı.