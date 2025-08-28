Zuckerberg can güvenliği için rekor harcama yaptı: 27 milyon dolarlık güvenlik bütçesi

Meta CEO’su Mark Zuckerberg, 2024 yılı için kişisel güvenliğine 27 milyon dolar ayırarak teknoloji dünyasında zirveye yerleşti. Bu rakam, Apple’dan Tim Cook ve Amazon’dan Andy Jassy gibi rakip CEO’ların güvenlik harcamalarını katladı. Meta, bütçenin seçkin koruma ekipleri, risk analizleri ve özel güvenlik önlemlerine harcandığını açıkladı.

Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2025

Sosyal medya devi Meta'nın kurucusu Mark Zuckerberg, kendi can güvenliği için kesenin ağzını açtı. 2024'teki güvenlik programı için 27 milyon dolarlık dev bütçe ayırdı. Söz konusu rakam 2023'teki 24 milyon dolar harcama bütçesini aşarak rekor kırdı.

Apple'ın Tim Cook için 1.4 milyon, Nvidia'nın Jensen Huang için 3.5 milyon, Amazon'un Andy Jassy için 1.1 milyon, Alphabet'in Sundar Pichai için 6.8 milyon dolarını geride bıraktı. Meta'nın verilerine göre para; seçkin koruma ekiplerine, risk analizlerine ve özel önlemlere gidiyor.

