Şanlıurfa'da korku dolu anlar | Alacak-verecek meselesinde kan aktı! Otele silahlı saldırı: 8 gözaltı (İHA)

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, otelin önüne gelen minibüsün otomatik kapısının açılmasıyla açılan ateş sonucu aralarında çocukların da olduğu kalabalık arasında büyük bir korku yaşandı.

Açılan ateş sonucu otelin camları kırıldı. Ölü ve yaralanın olmadığı olayda maddi hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN