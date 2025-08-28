Şanlıurfa'da korku dolu anlar | Alacak-verecek meselesinde kan aktı! Otele silahlı saldırı: 8 gözaltı
Şanlıurfa'da alacak-verecek meselesi nedeniyle bir otele düzenlenen silahlı saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Dehşet anları geçtiğimiz pazartesi günü akşam saatlerinde Sarayönü Caddesi'nde bulunan bir otelde meydana geldi. İddiaya göre, alacak-verecek meselesi nedeniyle husumetli oldukları öne sürülen kişiler, plakası belirlenemeyen minibüs ile otelin önüne gelerek binaya doğru ateş açtı.
ALACAK-VERECEK MESELESİNDE KAN AKTI
Kurşunların isabet ettiği otelin dış camları zarar gördü. Şans eseri yaralanan olmazken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.
8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Otelin ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, saldırganların kaçış güzergahını belirledi. Yapılan operasyonla olaya karıştıkları tespit edilen 8 şüpheli, suç aletleriyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.