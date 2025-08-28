Kuşadası’nda turistik tesiste maaş krizi: 130 çalışan iş bıraktı, hizmetler durdu

Kuşadası’ndaki bir otelin çalışanları, iş bırakınca tesiste sular kesildi, klimalar çalışmadı, yemek ve temizlik hizmeti verilmedi. Turistler, kaderine terk edildi.

Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2025

Aydın Kuşadası'nda 60 bin metrekarelik alana kurulu olan turistik tesiste, iddiaya göre bir süredir paralarını alamayan 130 çalışan toplu halde iş bıraktı. Otelin bahçesinde toplanıp, maaşlarının ödenmesini isteyen çalışanlar ile yöneticiler arasında gerginlik yaşandı.

Suların kesildiği, klimaların çalışmadığı, yemek ve temizlik gibi hizmetlerin de verilemediği otelde kalan müşteriler, otelden çıkış yapmak için resepsiyonun önünde kuyruklar oluşturdu. Mağdur olduklarını belirtip, para iadesi isteyen müşterilere, ekonomik krizde olan otel yöneticilerinin ileri bir tarihe gün verdiği öğrenildi. Otel çalışanları ise, patronlarla mahkemede hesaplaşacaklarını söyledi.

