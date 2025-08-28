Düğün sevinci acıya dönüştü: Damat maganda kurşunuyla hayatını kaybetti

Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde nikah sonrası köy evine dönen damat Ali Karaca, kutlama sırasında havaya açılan ateş sonucu göğsüne isabet eden kurşunla yaşamını yitirdi. Olayla ilgili damadın yengesi gözaltına alındı. Maganda dehşetinin bir benzeri geçtiğimiz hafta Trabzon’da da yaşanmıştı.

Yürek yakan olay Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde meydana geldi. Beyzanur Bayazit ile Ali Karaca, nikah törenlerinin ardından düğün salonunda kutlama düzenledi. Genç çift, büyük bir mutlulukla dans edip yeni hayatlarına başlamanın heyecanı içindeydi. Davetliler de onların bu mutluluğuna eşlik etti.

GÖĞSÜNE İSABET ETTİ

Beyzanur Bayazit ile Ali Karaca Turpçu tören sonrası köylerindeki evlerine gitti. Bu sırada aile fertleri silahla havaya ateş edip kutlama yaptı. Göğsüne kurşun isabet eden damat Ali Karaca yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Ali Karaca, kaldırıldığı Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'nde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri bölgede geniş inceleme yaptı. Damadın yengesi F.K.'yı (47), silahla rastgele ateş ettiği iddiasıyla gözaltına aldı. Ekiplerin aramalarında F.K.'ye ait bahçede 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

ŞEHİR EŞKIYALARI TETİKTE

Giresun'daki acının bir benzeri geçen hafta Trabzon Çaykara'da yaşandı. Maganda bir düğündeki gelin alma sırasında evin bahçesine doğru rastgele ateş açtı. Bir kişinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına yol açtı.

