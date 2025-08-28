Adana’da kuaför Çiğdem Bulut mide ameliyatı sonrası yaşamını yitirdi! Acılı aile hastaneyi bastı

Çiğdem Bulut (Sağda) DHA

"HASTANEDEN ŞİKAYETÇİYİZ"

Gece saat 2'ye kadar hiçbir müdahale yapılmadı. Çiğdem'in tansiyonu düşüyor ve kalbi duruyor. 15 dakika sonra kalbi çalıştırıyorlar. Çekilen filminde midesinin çürük olduğunu söylüyorlar. Bunlardan şikayetçiyiz. Altınkoza'dan Seyhan Devlet Hastanesi'ne sevk oldu, burada da vefat etti."

"MİDESİNDE ÇÜRÜME OLMUŞ"

Olayın ardından Bulut'un diğer üvey ağabeyi de bilgi verdi. Çiğdem Bulut'un üvey ağabeyi Mehmet Tumur (45), "Seyhan Devlet Hastanesi'ndeki doktorlar, mide fıtığı ameliyatı nedeniyle diyaframının patladığını, midesinde çürüme, bağırsakta yırtık ve akciğerlerde sönme olduğu söyledi. Doktorlar, yaşama ihtimalinin yüzde 2 olduğunu, ameliyat ile midesinin alındığını anlattılar. Ameliyat olduktan bir gün sonra ölüm haberini aldık" diye konuştu.

YAŞANANLAR SONRASI GERGİNLİK ÇIKTI

Acı haberi alan aile üyeleri hastaneye giderek duruma isyan etti. Ailenin hastane içinde gerginlik yaşadığı anlar ise cep telefonuyla görüntülendi. Ayrıca aile tarafından evin önüne belediye'ye ait taziye çadırı kurduruldu.

Evin önünde çadır kuruldu (İHA)

OTOPSİ SONUCU BEKLENİYOR

Bulut'un ölümüyle alakalı polis, soruşturma başlattı. Ölüm sebebi, yapılacak otopsi sonucunda kesinlik kazanacak. Bulut'un cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

