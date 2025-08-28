takvim-logo

Irak’ta kuaförlük yapan 33 yaşındaki Çiğdem Bulut, Adana’da mide fıtığı ameliyatı olduktan sonra fenalaşarak yaşamını yitirdi. Aile, “Kardeşim günlerce kan kustu ama ‘psikoloğa gidin’ dediler” diyerek hastaneye tepki gösterdi.

Adana’da kuaför Çiğdem Bulut mide ameliyatı sonrası yaşamını yitirdi! Acılı aile hastaneyi bastı

Irak'ta kuaförlük yapan 33 yaşındaki Çiğdem Bulut, Adana Özel Altınkoza Hastanesi'nde mide fıtığı ameliyatı oldu. Bulut, geçirdiği operasyonun ardından fenalaşarak hayatını kaybetti. Haberi duyan aile yakınları hastaneye tepki gösterdi. Yaşanan olayın ardından polis soruşturma başlattı.

KADIN KUAFÖRÜYDÜ

Irak'ta kadın kuaförü işleten Çiğdem Bulut (33), 45 gün önce yengesinin cenazesi için memleketi Adana'ya geldi. İddiaya göre, burada mide ağrıları yaşayan Bulut, Özel Altınkoza Hastanesi'ne gitti. Yapılan kontrollerde mide fıtığı tanısı konulan genç kadın, cerrahi operasyona alındı.

Çiğdem Bulut (İHA)Çiğdem Bulut (İHA)

130 BİN TL ÖDEDİ

Bulut'un ailesi, ameliyat için yaklaşık 130 bin TL ödeme yaptıklarını ifade etti. Ameliyatın ardından fenalaşan Bulut, tekrar hastaneye gitti. Buradan Seyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edilen genç kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ameliyatı yapan doktor Bahri G. (İHA)Ameliyatı yapan doktor Bahri G. (İHA)

"PSİKOLOĞA GİDİN DEDİLER"

Kardeşinin ölüm haberini duyan ağabey Barış Tumur (35) yaşadıklarını şöyle anlattı: "Kız kardeşim Irak'tan yengemin cenazesi için 45 gün önce geldi. Özel Altınkoza Hastanesine gittiğinde kontrollerinde mide fıtığı çıktı. Kardeşim 130 bin TL ödeyerek ameliyatını oldu. Ameliyatını Bahri G. yaptı. Ameliyattan 2 gün sonra taburcu oldu. Kardeşim eve geldikten sonra her gün kan kustu. Hiçbir şey yiyemiyorum, nefesim kesiliyor dedi. Biz bunu doktora söylediğimiz zaman, doktor psikolojisinin bozuk olacağını söyledi. Psikoloğa gitmesi gerektiğini söyledi. Hiçbir şekilde cevap alamadık. En son salı günü sabah Altınkoza Hastanesi'ne götürdüm. Oradaki hemşireler de psikoloğa gitmesi lazım dedi.

Çiğdem Bulut (Sağda) DHAÇiğdem Bulut (Sağda) DHA

"HASTANEDEN ŞİKAYETÇİYİZ"

Gece saat 2'ye kadar hiçbir müdahale yapılmadı. Çiğdem'in tansiyonu düşüyor ve kalbi duruyor. 15 dakika sonra kalbi çalıştırıyorlar. Çekilen filminde midesinin çürük olduğunu söylüyorlar. Bunlardan şikayetçiyiz. Altınkoza'dan Seyhan Devlet Hastanesi'ne sevk oldu, burada da vefat etti."

"MİDESİNDE ÇÜRÜME OLMUŞ"

Olayın ardından Bulut'un diğer üvey ağabeyi de bilgi verdi. Çiğdem Bulut'un üvey ağabeyi Mehmet Tumur (45), "Seyhan Devlet Hastanesi'ndeki doktorlar, mide fıtığı ameliyatı nedeniyle diyaframının patladığını, midesinde çürüme, bağırsakta yırtık ve akciğerlerde sönme olduğu söyledi. Doktorlar, yaşama ihtimalinin yüzde 2 olduğunu, ameliyat ile midesinin alındığını anlattılar. Ameliyat olduktan bir gün sonra ölüm haberini aldık" diye konuştu.

YAŞANANLAR SONRASI GERGİNLİK ÇIKTI

Acı haberi alan aile üyeleri hastaneye giderek duruma isyan etti. Ailenin hastane içinde gerginlik yaşadığı anlar ise cep telefonuyla görüntülendi. Ayrıca aile tarafından evin önüne belediye'ye ait taziye çadırı kurduruldu.

Evin önünde çadır kuruldu (İHA)Evin önünde çadır kuruldu (İHA)

OTOPSİ SONUCU BEKLENİYOR

Bulut'un ölümüyle alakalı polis, soruşturma başlattı. Ölüm sebebi, yapılacak otopsi sonucunda kesinlik kazanacak. Bulut'un cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

