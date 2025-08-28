Adana'da kuaför Çiğdem Bulut mide ameliyatı sonrası yaşamını yitirdi! Acılı aile hastaneyi bastı
Irak’ta kuaförlük yapan 33 yaşındaki Çiğdem Bulut, Adana’da mide fıtığı ameliyatı olduktan sonra fenalaşarak yaşamını yitirdi. Aile, “Kardeşim günlerce kan kustu ama ‘psikoloğa gidin’ dediler” diyerek hastaneye tepki gösterdi.
Irak'ta kuaförlük yapan 33 yaşındaki Çiğdem Bulut, Adana Özel Altınkoza Hastanesi'nde mide fıtığı ameliyatı oldu. Bulut, geçirdiği operasyonun ardından fenalaşarak hayatını kaybetti. Haberi duyan aile yakınları hastaneye tepki gösterdi. Yaşanan olayın ardından polis soruşturma başlattı.
KADIN KUAFÖRÜYDÜ
Irak'ta kadın kuaförü işleten Çiğdem Bulut (33), 45 gün önce yengesinin cenazesi için memleketi Adana'ya geldi. İddiaya göre, burada mide ağrıları yaşayan Bulut, Özel Altınkoza Hastanesi'ne gitti. Yapılan kontrollerde mide fıtığı tanısı konulan genç kadın, cerrahi operasyona alındı.
130 BİN TL ÖDEDİ
Bulut'un ailesi, ameliyat için yaklaşık 130 bin TL ödeme yaptıklarını ifade etti. Ameliyatın ardından fenalaşan Bulut, tekrar hastaneye gitti. Buradan Seyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edilen genç kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
"PSİKOLOĞA GİDİN DEDİLER"
Kardeşinin ölüm haberini duyan ağabey Barış Tumur (35) yaşadıklarını şöyle anlattı: "Kız kardeşim Irak'tan yengemin cenazesi için 45 gün önce geldi. Özel Altınkoza Hastanesine gittiğinde kontrollerinde mide fıtığı çıktı. Kardeşim 130 bin TL ödeyerek ameliyatını oldu. Ameliyatını Bahri G. yaptı. Ameliyattan 2 gün sonra taburcu oldu. Kardeşim eve geldikten sonra her gün kan kustu. Hiçbir şey yiyemiyorum, nefesim kesiliyor dedi. Biz bunu doktora söylediğimiz zaman, doktor psikolojisinin bozuk olacağını söyledi. Psikoloğa gitmesi gerektiğini söyledi. Hiçbir şekilde cevap alamadık. En son salı günü sabah Altınkoza Hastanesi'ne götürdüm. Oradaki hemşireler de psikoloğa gitmesi lazım dedi.