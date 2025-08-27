Muğla’da sokak ortasında öldürülen Kezban Süne’nin katili Aliağa’da yakalandı

Milas’ta sokak ortasında saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Kezban Süne cinayetinin faili Bülent K., 72 saatlik güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonrası Balıkesir rotasında tespit edildi. Şüpheli, İzmir Aliağa’da jandarma tarafından yakalandı.

Muğla Milas'ta Kezban Süne (43) sokak ortasında saldırıya uğradı. Kanlar içinde kaldı. Hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı. Ekipler çevredeki güvenlik kameralarını taradı. Tam 72 saatlik görüntüyü saniye saniye izledi. Katil Bülent K.'nın (53) kaçış istikametinin Balıkesir rotasında olduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler, şüpheliyi, İzmir'in Aliağa ilçesinde jandarma uygulama noktasında yakaladı.

