Markus Söder’in adıyla “Söder Kebab” patenti tescillendi

Almanya’nın Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder adına, partisi CSU tarafından “Söder Kebab” ismiyle döner patenti Münih Patent ve Marka Dairesi’nde tescillendi. Haber, Alman basınında geniş yankı buldu.

Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2025

Almanya'nın Bavyera Eyalet Başbakanı ve Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) Genel Başkanı Markus Söder adına, "Söder Kebab" ismini taşıyan bir döner patentinin partisi tarafından tescil edildiği ortaya çıktı. Alman basınına yansıyan haberlerde patentin, Münih'teki Patent ve Marka Dairesi'nde kayıt altına alındığı ifade edildi.

