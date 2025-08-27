İzmir’de genç kızın öldürülmesine haksız tahrik indirimi aileyi ikinci kez yıktı

Serkan Dindar’ın darp ederek cam parçalarının şah damarını kesmesi sonucu hayatını kaybeden Ceyda Yüksel davasında mahkeme, haksız tahrik indirimi uygulayarak cezasını 18 yıla düşürdü. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı karara itiraz etti, anne ise bakanlığa teşekkür etti.

27 Ağustos 2025

İzmir'de Serkan Dindar, Ceyda Yüksel'e ahlaksız teklifte bulundu. Yüksel reddedince çıldırdı. Genç kızı kapının camına çarpıp darp etti. Yüksel cam parçalarının şah damarını kesmesi sonucu yaşamını yitirdi. Cani tutuklandı.

Ancak Yüksel'in cevabını gerekçe gösteren mahkeme, Dindar'a haksız tahrik indirimi uyguladı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını 18 yıla indirdi. Ceza Yargıtay tarafından onanınca Yüksel'in ailesi ikinci kez yıkıldı. Bunun üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı karara temyiz aşamasında itiraz etti. Anne Filiz Demiral, "Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatıyla yapılan itiraz, beni çok sevindirdi. Kendisine çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

