İnegöl’de korku dolu anlar: 20 dönüm alan yandı.

Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2025 17:29

1 SAATTE 20 DÖNÜM ALAN YANDI

Çok sayıda itfaiye ve orman işletme ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederek yangını bir saatte söndürdüler. Yangın sonucu 20 dönüm alan yandı.

Bursa'da ot yangınında 20 dönüm alan zarar gördü (Fotoğraf: İHA)