Trabzon’un “Kılıbıklar Mahallesi” hikayesi

Maçka’daki Şahin ailesinin oğulları “kılıbık” diye anılmaya başlandı. İlk tepkilere rağmen, mahalle halkı bu ismi benimsedi ve “eşine saygı gösteren erkek” sembolü haline getirdi.

Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2025

Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Çoşandere Mahallesinde yaşayan Şahin ailenin 5 oğlu da batı illerinden evlendi. Trabzon'a gelen "Şehirli" gelinler, bağ ve bahçe işlerinde çalışamayınca, baba Halil İbrahim Şahin çocuklarını "kılıbık" olarak nitelendirdi. Anne Emine Şahin (72) ise "Kadına değer verilmeli" diyerek gelinlerine ve oğullarına sahip çıktı.

Başlangıçta olumsuz bir yakıştırma olan "kılıbık" ifadesi, aile tarafından sahiplenilerek "eşine saygı gösteren, kadını üzmekten çekinen erkek" anlayışının sembolü haline getirildi. 5 kardeş ise mahallenin ismini "Kılıbıklar" olarak değiştirdi.

İlk dönemlerde büyük tepkiler oluşurken mahalle tabelaları kurşunlandı, aile dışlandı. Ancak zamanla isim benimsendi. Evlerin duvarlarına, "Kılıbıklar Mahallesi", "Bu çeşmeden su içenin kılıbık olması muhtemeldir" karikatürleri çizildi.

Coşandere resmiyette aynı adını taşımaya devam etse de halk arasında artık "Kılıbıklar Mahallesi" olarak bilinmeye başladı. Emine Şahin, "Kadın değer görmeli diyerek eşime tepki gösterdim. Kadın değer görüyorsa kocası neden kılıbık oluyor dedim. Kadın her şeyi hak ediyor." dedi.

