Maketten konut alırken dikkat | Nelere dikkat edilmeli? TAKVİM hukukçusu sorularınızı cevapladı

İnşaat ruhsatı alınmadan, tüketicilerle yapılan ön ödemeli konut satışları tüketici yönünden geçersiz sayılır. Ön ödemeli konut satışının tapu siciline tescil edilmesi, satış vaadi sözleşmesinin ise noterde düzenleme şeklinde yapılması zorunludur. Taraflar arasında yapılan sözleşmenin kanunda öngörülen resmi şekilde yapılmaması durumunda, yapılan sözleşme geçersiz kabul edilir. Ancak bunun 3 istisnası bulunmaktadır. Sözleşmenin kurulmasından en az 1 gün önce tüketici bilgilendirilmeli.

Ön ödemeli konut satışı ile ilgili düzenlemeler 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da düzenlenmiştir. Tüketicinin dikkat etmesi gereken en önemli husus, konutun inşa edileceği arsa üzerinde satışa sunulacak konut sayısı kadar, kat irtifakı kurulması ve inşaat izinlerinin alınmış olmasıdır. Özellikle ilgili belediyeden alınacak inşaat ruhsatının bulunması, yapılacak olan satış sözleşmesinin geçerliliğini etkiler.

Ön bilgilendirme formunda şunlar bulunmalı: "Satıcının ismi unvanı, açık adresi, telefon numarası ve varsa diğer iletişim bilgileri, sözleşme konusu konut a ilişkin bağımsız bölümün yer aldığı ada, parsel, blok, konum, kat vb. temel nitelik bilgileri ile bağımsız bölüm net ve brüt alanları, konutun tüm vergiler dahil toplam satış fiyatı, varsa teslim ve diğer masraflara ilişkin bilgi, varsa faiz miktarı ve faizin hesaplandığı yıllık oran, tüketicinin cayma ve sözleşmeden dönme hakkına ilişkin belgeler, konutun teslim tarihi, verilen teminata ilişkin bilgiler, yapı ruhsatının alınış tarihi, yönetim planı, bağımsız bölüm planı, vaziyet planı, kat planı ve teknik şartname." Satışa konu konutun en çok 7 gün öncesine ait takyidatlı tapu kayıt örneğinin tüketiciye verilmesi zorunludur.

İKİNCİ EL ARAÇ İADE EDİLEBİLİR Mİ?

İkinci el araç aldım. Ancak sürekli aynı yerden arızalanıyor. İade imkanı var mı? İkinci el almak, pek çok kişi için avantajlı durum olarak kabul edilir. Kişinin istediğine göre şekillenen ekspertiz raporu 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik gereği zorunlu hale geldi. Bu yönetmelikle beraber, aracın her türlü bilgisi detaylı olarak işlenmektedir.

Yapılan incelemeler herkesin daha bilinçli olması adına önemlidir. Özellikle aracı araç satma işiyle iştigal eden bir galeri veya bayiden aldıysanız, tüketici konumunda olacağınız için, tüketicinin sahip olacağı seçimlik haklara sahip olursunuz. Bu kayıtlarda, araçla ilgili beyan edilmeyen ve sonradan ortaya çıkan bir arıza veya ayıp söz konusu ise ayıp nedeniyle aracı iade edebilir, ayıp oranında indirim talep edebilir veyahut da onarım bedelini talep edebilirsiniz.

Yine İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik'in 15. maddesinde düzenlenen 'Garanti' başlıklı bölümünde, aracın, araç alım-satımı işi ile uğraşan kimselerden satın alınmasında, 3 ay veya 5 bin kilometre boyunca işletmenin garantisi altında olduğu belirtilmiştir.

FAZLA RAPOR İŞTEN EDER Mİ?

Bir çalışanımız sürekli rapor alıyor. İşveren uzun süreli rapor alan işçinin iş akdini feshedebilir mi?

İşveren de tıpkı işçi gibi sağlık sebepleri nedeniyle iş akdini bildirimsiz olarak feshedebilir. Bunun için belli şartlar gerekmektedir. İşçi uzun süreli raporlu olursa işveren iş akdini bildirimsiz olarak feshedebilecektir. Bu imkan, kesintisiz biçimde olan raporlu olma süresinin ihbar önelini 6 hafta aşması halinde doğacaktır. Doğum ve gebelik hallerinde bu süre analık izninin bitiminden sonra başlar. İşçi aralıklı sürelerle de olsa sık sık sağlık raporu alıyorsa, bu durumda da işçinin iş görme görevinden doğru bir şekilde faydalanı-lamayacağı için iş sözleşmesi geçerli bir sebeple feshedilebilir. Bu durumda da işveren işçinin kıdem tazminatını ödemekle yükümlüdür.