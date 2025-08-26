Helin Uçar Beşiktaş'taki evinde ölü bulundu

Yakınlarının ihbarıyla eve girilen Helin Uçar'ın kesin ölüm nedeni araştırılıyor. Cenaze Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, soruşturma kapsamında genç kızın telefonundaki mesajlar ve görüşmeler inceleniyor.

Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2025

Helin Uçar, İstanbul Beşiktaş'taki evinde ölü bulundu. Yakınları, kendisinden bir süre haber alamayınca eve gitti ve çilingir yardımıyla içeri girdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

Helin Uçar'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Otopsi raporunun yaklaşık bir hafta içinde tamamlanması bekleniyor. Soruşturma kapsamında, Uçar'ın telefonundaki son görüşme kayıtları ve mesajlaşmaları da detaylı bir şekilde inceleniyor. Helin Uçar'ın ölmeden kısa bir süre önce bir arkadaşına "sorunlarım var" içerikli bir mesaj gönderdiği iddia edildi.

