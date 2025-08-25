Türkiye tatilleri dehşete dönen Hollandalı kardeşlerin ölümünde yeni gelişmeler yaşanıyor: İşletmeciler adliyeye sevk edildi
İstanbul’un Fatih ilçesinde, tatil için Türkiye’ye gelen Hollandalı ailenin iki çocuğunun otel odasında ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada yeni ayrıntılar gün yüzüne çıktı. Ailenin yemek yediği işletme sahipleri gözaltına alınırken, numuneler Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
İNCELENMEK ÜZERE NUMUNE ALINDI
Olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonunda yemek yedikleri iş yerleri tespit edildi. Şahısların Beyoğlu'nda yemek yedikleri 2 işletme sahipleri E.K., B.K., A.K. ve T.M.Ç. şüpheli olarak yakalandı. Numuneler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILAR
Emniyette işlemleri biten şahıslar adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden E.K. ev hapsi şartıyla diğer şüpheliler de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
BABA SAĞ KALDI, OĞULLARI ÖLDÜ
Fatih Beyazıt Hamam Sokak'ta bulunan Grand Sami Otel'de 22 Ağustos 2025 tarihinde Hollanda'dan tatil için Türkiye'ye gelen Rashid Mohammed Ajoeb (57), oğulları Mohammed Jamil Yusuf (17) ve Mohammed Yazdani (15) ile birlikte gezmek için akşam Taksim'e gitmişti. Baba ve oğulları gezip yemek yedikten sonra akşam otele geri dönmüşlerdi. Sabah saatlerinde Hollandalı ailenin odasından sesler geldiğini duyan otel çalışanları, odaya girdiklerinde çocukların hareketsiz şekilde yerde yattığını, baba Mohammed Ajoeb'in ise fenalık geçirdiğini görmüştü. İki çocuk hayatını kaybederken baba hastaneye kaldırılmıştı.