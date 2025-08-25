Türkiye tatilleri dehşete dönen Hollandalı kardeşlerin ölümünde yeni gelişmeler yaşanıyor: İşletmeciler adliyeye sevk edildi

Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2025 12:12

İstanbul'un Fatih ilçesinde, bir otelde ölü bulunan iki kardeşin ölümüne ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Kardeşlerin yemek yedikleri işletme sahipleri yakalandı fakat adli kontrol ile serbest kaldı.

İNCELENMEK ÜZERE NUMUNE ALINDI

Olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonunda yemek yedikleri iş yerleri tespit edildi. Şahısların Beyoğlu'nda yemek yedikleri 2 işletme sahipleri E.K., B.K., A.K. ve T.M.Ç. şüpheli olarak yakalandı. Numuneler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILAR

Emniyette işlemleri biten şahıslar adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden E.K. ev hapsi şartıyla diğer şüpheliler de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.