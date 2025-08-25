Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2025 07:35

Tatil için gittikleri yazlıklarında dehşeti yaşadılar! Aidat tartışması yüzünden demir sopalarla dövüldüler (takvim foto arşiv)



İddiaya göre, toplantı esnasında yöneticinin damadının küfür ve hakaretlerine maruz kalan İbrahim Yılmaz, toplantıdan dışarı çıkarılmasının ardından yöneticinin oğlu ve damadı tarafından demir sopalarla dövüldü. Olaya müdahale etmek isteyen eşi Zamire Yılmaz'ın da başına sopalarla vuran şahıslar, aileyi hastanelik etti.



"DEMİR SOPALARLA ACIMASIZCA DARBEDİLDİK"



İbrahim Yılmaz dehşet anlarını şu şekilde anlattı: "Biz oraya yılda 10-15 gün gidiyoruz. Bina yöneticisi her yıl sorun çıkarıyordu. Her yıl para istiyorlar. 2014 yılında bir bayana kapıcı dairesini bina temizliği karşılığı veriyorlar. Kadın da bir müddet sonra sigortası yapılmadığı için şikâyet ediyor. Bina sakinleri olarak o zamanın parasıyla 145 bin TL ceza yedik. Apartman yöneticisi oraya oğlunu koyuyor ve sürekli para istiyor. 'Çatı yaptırdım' falan diyor ama hiçbir fatura yok ve icraya veririm tehdidiyle para topluyor. Toplantıda da yine ceza yiyeceğimizi o dairenin boşaltılması gerektiğini söyleyince damadı olduğunu söyleyen kişi tarafından ağır tehdit ve hakaretlere maruz kaldım. Dışarı çıkıp konuşmak istediler, dışarı çıktığımda birkaç kişi daha bekliyormuş. Ellerindeki sopalarla kafama vurdular. Eşimi gördüklerinde ona saldırmaya başladılar. Olay esnasında ben bayılmışım, direkt öldürmeye teşebbüs. Hiç kimse müdahale etmedi. Planlı bir saldırıydı, gereğinin yapılmasını istiyoruz."