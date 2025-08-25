Kocaeli'de eş dehşeti! 4 çocuk annesi eşini katletti | İntihara kalkıştı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, meydana gelen korkunç olayda, 4 çocuk annesi Sevgün U., isimli kadın kocası tarafından göğsünden vurularak katledildi. Cani koca daha sonra aynı silahla intihar girişiminde bulunurken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2025 00:12

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, karısını tabancayla öldüren kişi intihar girişiminde bulundu.

İstasyon Mahallesi'ndeki Hisar Sitesi'nde bir daireden silah sesi duyanlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.



Kocaeli'de eş dehşeti (AA)

Olay yerine ulaşan ekipler, yaptıkları kontrollerde Sevgün U'nun kocası tarafından göğsünden tabancayla vurularak öldürüldüğünü belirledi.

Eşine ateş ettikten sonra aynı silahla intihar girişiminde bulunan Cengiz U, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Cengiz U'nun hayati tehlikesinin sürdüğü, çiftin 4 çocuğunun bulunduğu öğrenildi.