takvim-logo

Çocuklar okula başlıyor... Veliler bu önerilere kulak verin!

Okulların açılmasına az bir süre kala aileler de çocuklar da heyecan içerisinde. Ancak özellikle ilk defa okula gidecek olan minikler, ailelerinden ayrılacakları için kaygı duyabiliyor. Psikolog Yeliz Arda, bu konuda çok önemli açıklamalar yaptı.

takvim.com.tr
takvim.com.tr GAZETE
ABONE OL
Çocuklar okula başlıyor... Veliler bu önerilere kulak verin!

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kaldı. Okul öncesi dönemden liseye her kademeden öğrenci, uzun yaz tatilinin ardından okula başlamanın veya bir üst sınıfa geçmenin heyecanını yaşıyor. Arel Üniversitesi PDR Müdürü Psikolog Yeliz Arda, okula uyum süreciyle ilgili TAKVİM'e önemli açıklamalar yaptı.

Psikolog Arda, öğrencinin duygusal ihtiyaçları tespit edilip gerekli önlemler alınmadığında okula uyum süreci hem öğrenciler hem veliler hem de eğitimciler için zor bir duruma dönüşebileceğini belirtti. Yeliz Arda, bazı çocukların yeni düzene kolay uyum sağlayıp zorlanmadan okul düzenine geçtiğini ama bazılarının bu kadar şanslı olmadığını söyledi. Psikolog Arda, "Öncelikle bu sürecin normal olduğunu bilerek sabırla hareket etmek oldukça önemli. Çocukların alıştığı, güvende hissettiği ailesinden ayrılarak, yeni yaşantılar deneyimleyeceği toplumsal çevreye ilk adım attığı ,okul hayatı bir miktar kaygı, korku oluşturabilir. Çocuk okula neden gittiğini ve gideceği yerin nasıl bir ortam olacağını bilmelidir. Çocuğun yaşına mizacına, deneyimlerine uygun, net ve anlayacağı şekilde açıklamalıyız. Sorular kaçamak şekilde, konu değiştirerek ya da doğru olmayan şekilde yanıtlanmamalı. Çünkü, iyi bir gelecek için iyi başlangıç önemlidir" dedi. İşte ailelerin merak ettiği tüm soruların cevapları:

Çocuklar okula başlıyor... (AA)Çocuklar okula başlıyor... (AA)

OKULA UYUM SÜRECİNİ NE BELİRLİYOR?
Israr etmek çözüm değil. Duygularına eşlik, ortak olabilmek, duygularını paylaşmasını sağlamak önemlidir. Çocuğun okula, öğretmene güven duyması, anneden ayrıldıktan sonra annenin geri gelip onu alacağına dair güveni önemlidir. Ebeveynler de öğretmenler de 'Neden ağlıyorsun' demek yerine 'Üzgün olduğunu görüyorum. Bu çok normal. Öğretmenine ve arkadaşlarına alıştıkça bu duyguların değişecek' demek etkilidir. Çocuğun duygularını reddetmemiş, hem de olumsuz duyguları karşılamış ve anlamış oluruz.

Çocuklar okula başlıyor... (AA)Çocuklar okula başlıyor... (AA)

AİLELER ÇOCUKLARA NASIL YAKLAŞMALI?
Bu durum sadece okul öncesi çocuklarda değil, 5.ve 8.sınıflarda da yaşanabiliyor. Aynı okulda olsalar bile farklı bir eğitim veya farklı öğretmenlerin olduğu okul hayatında, okula gitmek istememe, psikosomatik durumlar ve isteksizlik görebiliyoruz. Ailelerin 'Ne var ki, niye ağlıyorsun, bak bir şey yok, korkma' veya çocuğun kaygısını görmeyip "zaten bildiğin alıştığın ortam, ne var ki bunda" ifadeleri çocuğun kaygısını veya korkusunun azalmasına yardımcı olmayarak, kaygı ve korkunun da giderek artmasının önünü açar.

Çocuklar okula başlıyor... (AA)Çocuklar okula başlıyor... (AA)

İLK GÜN ZORLUĞU OLMAMASI İÇİN NELER YAPMALIYIZ?
Öncelikli olarak çocuğunuz sizden ayrılmakta güçlük yaşıyorsa ve ağlıyorsa buna izin verip sarılın, sizden ayrılırken üzüldüğünü anladığınızı söyleyin. Onu ne zaman alacağınızı söyleyin ve oradan ayrılın. Anne babaları uzaklaşan çocuklar hemen ağlamaya başlayabilir; teselli etmeyi öğretmenlere bırakın. Bu süreçte dramatik ve uzun vedalardan kaçının, çocuğunuzdan ayrılırken kararlı ve hızlı olun. Asla gizlice gitmeyin, çocuğunuzun güveninin zedelenmesine neden olabilir. Annenin de çocuğundan ayrılmaya ve onun bireyselleşmesine hazır olması önemlidir. Çocuğu ağladığı için kreşten almak uygun bir yaklaşım değildir. Uyum sürecini öğretmenle iş birliği içinde takip etmek önemli ve destekleyici olacaktır. Okula başladıktan 1-1,5 ay sonra sorunların devam etmesi durumunda bir uzmana danışmak faydalı olabilir.


10 SÜPER ÖNERİ İLE İLK DERS ZİLİ KABUS OLMAYACAK
1- Elbette başta okula güven ve merak duygusu çocuğa hissettirilmeli. "Ben okuluna güveniyorum, öğretmenin artık bizim hayatımızda değerli, çok önemli biri, seninle ilişkisinde seni rahatlatacak ve sana çok iyi gelecek' düşüncesini hissettirmeliyiz.

2- Okulun içerisinde ne olduğu, arkadaşlarının olacağını söylemek hayal etmesine, okulun cezbedici hale gelmesini sağlar.

3- Okul öncesinde öğretmeniyle, okul açılmadan tanışması okula ve öğretmene daha kolay uyum sağlamasına yardımcıdır.

4- Çocuğunuzla birlikte eğitim başlamadan birkaç gün önce okula gidip birlikte gitmeniz onun açısından faydalı olacaktır.

5- Eğitim süresini, orada ne yiyip içeceğini, onu okula kimin alıp kimin bırakacağını çocukla paylaşmak çok önemli.

Çocuklar okula başlıyor... (AA)Çocuklar okula başlıyor... (AA)

6- Okul alışverişinin birlikte yapılması, aynı şekilde odasının düzenlemesi için de alışveriş yapmak da önemlidir.

7- Çocuklarımıza kitap okuma seçeneğini de kullanın. Tür olarak öykü kitaplarından yararlanmanız onun ilgisini çekecektir.

8- Okula en sevdiği oyuncağı götürmesine izin verilebilir. Öğretmen oyuncağını ve onu sınıfa tanıtır, sosyalleşmesini sağlar. Burada sadece sınıftakilerle tanışma olarak değil, güvenli olarak okula geçişi de destelenmiş oluruz.

9- Aslında çocuğun en ciddi işi oyundur. Çocuklara bolca oyun oynatarak okula uyum süreci kolaylaştırılabilir.

10- Müziğin ve resmin gücünden yararlanarak çocukları motive etmek etkili bir yöntemdir. Evde de okulda da... Derslerde şarkılar çalıp, resimler çizdirebilir. Küçük sürprizler hazırlayıp, gün sonunda takdir edebilirler. Sınıf kuralları çocuklarla birlikte belirlenmeli, tutarlılık sağlanmalı. Fikirleri de kurallara dahil edildiğinde çocukların daha çok uyum sağlayacağı unutulmamalıdır.