Çocuklar okula başlıyor... Veliler bu önerilere kulak verin!

İLK GÜN ZORLUĞU OLMAMASI İÇİN NELER YAPMALIYIZ?

Öncelikli olarak çocuğunuz sizden ayrılmakta güçlük yaşıyorsa ve ağlıyorsa buna izin verip sarılın, sizden ayrılırken üzüldüğünü anladığınızı söyleyin. Onu ne zaman alacağınızı söyleyin ve oradan ayrılın. Anne babaları uzaklaşan çocuklar hemen ağlamaya başlayabilir; teselli etmeyi öğretmenlere bırakın. Bu süreçte dramatik ve uzun vedalardan kaçının, çocuğunuzdan ayrılırken kararlı ve hızlı olun. Asla gizlice gitmeyin, çocuğunuzun güveninin zedelenmesine neden olabilir. Annenin de çocuğundan ayrılmaya ve onun bireyselleşmesine hazır olması önemlidir. Çocuğu ağladığı için kreşten almak uygun bir yaklaşım değildir. Uyum sürecini öğretmenle iş birliği içinde takip etmek önemli ve destekleyici olacaktır. Okula başladıktan 1-1,5 ay sonra sorunların devam etmesi durumunda bir uzmana danışmak faydalı olabilir.





10 SÜPER ÖNERİ İLE İLK DERS ZİLİ KABUS OLMAYACAK

1- Elbette başta okula güven ve merak duygusu çocuğa hissettirilmeli. "Ben okuluna güveniyorum, öğretmenin artık bizim hayatımızda değerli, çok önemli biri, seninle ilişkisinde seni rahatlatacak ve sana çok iyi gelecek' düşüncesini hissettirmeliyiz.



2- Okulun içerisinde ne olduğu, arkadaşlarının olacağını söylemek hayal etmesine, okulun cezbedici hale gelmesini sağlar.



3- Okul öncesinde öğretmeniyle, okul açılmadan tanışması okula ve öğretmene daha kolay uyum sağlamasına yardımcıdır.



4- Çocuğunuzla birlikte eğitim başlamadan birkaç gün önce okula gidip birlikte gitmeniz onun açısından faydalı olacaktır.



5- Eğitim süresini, orada ne yiyip içeceğini, onu okula kimin alıp kimin bırakacağını çocukla paylaşmak çok önemli.



Çocuklar okula başlıyor... (AA)



6- Okul alışverişinin birlikte yapılması, aynı şekilde odasının düzenlemesi için de alışveriş yapmak da önemlidir.



7- Çocuklarımıza kitap okuma seçeneğini de kullanın. Tür olarak öykü kitaplarından yararlanmanız onun ilgisini çekecektir.



8- Okula en sevdiği oyuncağı götürmesine izin verilebilir. Öğretmen oyuncağını ve onu sınıfa tanıtır, sosyalleşmesini sağlar. Burada sadece sınıftakilerle tanışma olarak değil, güvenli olarak okula geçişi de destelenmiş oluruz.



9- Aslında çocuğun en ciddi işi oyundur. Çocuklara bolca oyun oynatarak okula uyum süreci kolaylaştırılabilir.



10- Müziğin ve resmin gücünden yararlanarak çocukları motive etmek etkili bir yöntemdir. Evde de okulda da... Derslerde şarkılar çalıp, resimler çizdirebilir. Küçük sürprizler hazırlayıp, gün sonunda takdir edebilirler. Sınıf kuralları çocuklarla birlikte belirlenmeli, tutarlılık sağlanmalı. Fikirleri de kurallara dahil edildiğinde çocukların daha çok uyum sağlayacağı unutulmamalıdır.







