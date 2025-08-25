Çocuklar okula başlıyor... Veliler bu önerilere kulak verin!
Okulların açılmasına az bir süre kala aileler de çocuklar da heyecan içerisinde. Ancak özellikle ilk defa okula gidecek olan minikler, ailelerinden ayrılacakları için kaygı duyabiliyor. Psikolog Yeliz Arda, bu konuda çok önemli açıklamalar yaptı.
Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kaldı. Okul öncesi dönemden liseye her kademeden öğrenci, uzun yaz tatilinin ardından okula başlamanın veya bir üst sınıfa geçmenin heyecanını yaşıyor. Arel Üniversitesi PDR Müdürü Psikolog Yeliz Arda, okula uyum süreciyle ilgili TAKVİM'e önemli açıklamalar yaptı.
Psikolog Arda, öğrencinin duygusal ihtiyaçları tespit edilip gerekli önlemler alınmadığında okula uyum süreci hem öğrenciler hem veliler hem de eğitimciler için zor bir duruma dönüşebileceğini belirtti. Yeliz Arda, bazı çocukların yeni düzene kolay uyum sağlayıp zorlanmadan okul düzenine geçtiğini ama bazılarının bu kadar şanslı olmadığını söyledi. Psikolog Arda, "Öncelikle bu sürecin normal olduğunu bilerek sabırla hareket etmek oldukça önemli. Çocukların alıştığı, güvende hissettiği ailesinden ayrılarak, yeni yaşantılar deneyimleyeceği toplumsal çevreye ilk adım attığı ,okul hayatı bir miktar kaygı, korku oluşturabilir. Çocuk okula neden gittiğini ve gideceği yerin nasıl bir ortam olacağını bilmelidir. Çocuğun yaşına mizacına, deneyimlerine uygun, net ve anlayacağı şekilde açıklamalıyız. Sorular kaçamak şekilde, konu değiştirerek ya da doğru olmayan şekilde yanıtlanmamalı. Çünkü, iyi bir gelecek için iyi başlangıç önemlidir" dedi. İşte ailelerin merak ettiği tüm soruların cevapları:
OKULA UYUM SÜRECİNİ NE BELİRLİYOR?
Israr etmek çözüm değil. Duygularına eşlik, ortak olabilmek, duygularını paylaşmasını sağlamak önemlidir. Çocuğun okula, öğretmene güven duyması, anneden ayrıldıktan sonra annenin geri gelip onu alacağına dair güveni önemlidir. Ebeveynler de öğretmenler de 'Neden ağlıyorsun' demek yerine 'Üzgün olduğunu görüyorum. Bu çok normal. Öğretmenine ve arkadaşlarına alıştıkça bu duyguların değişecek' demek etkilidir. Çocuğun duygularını reddetmemiş, hem de olumsuz duyguları karşılamış ve anlamış oluruz.
AİLELER ÇOCUKLARA NASIL YAKLAŞMALI?
Bu durum sadece okul öncesi çocuklarda değil, 5.ve 8.sınıflarda da yaşanabiliyor. Aynı okulda olsalar bile farklı bir eğitim veya farklı öğretmenlerin olduğu okul hayatında, okula gitmek istememe, psikosomatik durumlar ve isteksizlik görebiliyoruz. Ailelerin 'Ne var ki, niye ağlıyorsun, bak bir şey yok, korkma' veya çocuğun kaygısını görmeyip "zaten bildiğin alıştığın ortam, ne var ki bunda" ifadeleri çocuğun kaygısını veya korkusunun azalmasına yardımcı olmayarak, kaygı ve korkunun da giderek artmasının önünü açar.