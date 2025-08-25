Aile içi kavga sonrası kendini odaya kapattı! Özel Harekat Timi harekete geçti

Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2025 00:59

AİLE İÇİ KAVGA SONRASI KENDİNİ ODAYA KAPATTI

2 katlı müstakil evin 1. katında oturan S.Ö. isimli erkek şahıs, bilinmeyen bir sebeple ailesiyle kavga etti.

Yaşanan kavganın ardından kendisini evin içerisindeki bir odaya kilitleyen şahsın kendisine zarar vermesinden endişelenen yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

ÖZEL HAREKAT TİMİ HAREKETE GEÇTİ

Ekiplerin saatlerce ikna etmeye çalıştığı S.Ö., odadan dışarı çıkmadı. Annesinin de sözlerine kulak vermeyen şahsın kendisini kapattığı odadan çıkartılması için adrese itfaiye ve Özel Harekat Timi sevk edildi. Özel Harekat Timi'ni de dinlemeyen şahıs, ekiplerce zor kullanılarak odadan çıkartılarak ambulansa bindirildi. Mahalle sakinleri ise yaşananları endişeli gözlerle takip etti.