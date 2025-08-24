Mersin’de feci kaza! Öğrencileri taşıyan minibüs tıra çarptı: 2 ölü 10 yaralı
Diyarbakır’dan tatil için Mersin’e getirilen öğrencileri taşıyan minibüsün, park halindeki tıra çarpması sonucu biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yurt öğrencilerini taşıyan minibüsün park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu biri çocuk 2 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.
UYUYAKALDI TIRA ÇARPTI
Kaza, Mersin-Antalya D-400 Karayolu Ayaş Mahallesi Yemişkumu sahili mevkiinde sabah saatlerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Zemin A. yönetimindeki 21 BB 849 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon başında uyuması sonucu sağ şeritte park halinde bulunan 27 AGY 921 plakalı tırın 63 YL 458 plakalı dorsesine çarptı.
2 ÖLÜ, 10 YARALI VAR
Çarpmanın etkisiyle minibüste bulunan çocuklardan biri ve başka bir yolcu hayatını kaybetti. Kazada 1'i ağır olmak üzere 10 kişi de yaralandı. Olay yerine polis, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Cenazeler ise savcılık incelemesinin ardından morga götürüldü.