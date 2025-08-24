Fenerbahçe takım oldu!

10 Mayıs 2024’ten bu yana ilk kez Fenerbahçe formasıyla bir Süper Lig maçına ilk 11’de başlayan her oyuncu maçı şut çekerek bitirdi

Fenerbahçe Kocaelispor önünde ilk devre zorlanmasına rağmen karşılaşmadan 3-1 galip ayrılmayı başardı. Bu arada Sarı-Lacivertliler'in özellikle 2. yarıda gösterdiği kazanma azmi dikkat çekerken önemli bir istatistik de gözden kaçmadı. 10 Mayıs 2024'te oynanan Kayserispor maçından bu yana ilk kez Fenerbahçe formasıyla bir Süper Lig maçına ilk 11'de başlayan her oyuncu (kaleciler hariç) mücadeleyi şut çekerek bitirdi. Semedo 2, Skriniar 2, Çağlar 1, Oğuz 1, İsmail 2, Brown 2, Talisca 6, Duran 2 ve En-Nesyri 2 şut attı. Böylece Kocaelispor maçında her oyuncu kaleye şut denedi.