Çorum’da acı olay | Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Çorum'un Alaca ilçesinde acı bir olay meydana geldi. 67 yaşındaki Fuat Duyar yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Acı olay, Cumhuriyet Mahallesi Arpalık Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 67 yaşındaki Fuat Duyar'dan uzun süredir haber alamayan yakınları evine geldi.

YAŞLI ADAM EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
Kapının kilitli olması ve içeriden ses gelmemesi üzerine endişelenen vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alaca Belediyesi itfaiye ekiplerinin yardımıyla kapı kırılarak girilen evde, Fuat Duyar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Polis ekiplerinin incelemesinin ardından yaşlı adamın cansız bedeni morga kaldırıldı. Duyar'ın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

