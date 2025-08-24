Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2025 21:23

Çorum'da acı olay | Yaşlı adam evinde ölü bulundu (İHA)

Kapının kilitli olması ve içeriden ses gelmemesi üzerine endişelenen vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alaca Belediyesi itfaiye ekiplerinin yardımıyla kapı kırılarak girilen evde, Fuat Duyar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.