Ünlü rapçi Çakal Tekirdağ’daki festival çıkışında silahlı saldırıya uğradı

Konser veren rapçi Emirhan Çakal, sahneden vinçle indirildiği sırada rastgele havalı tüfekle açılan ateşle bacağından yaralandı.

Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2025

'Çakal' adıyla bilinen ünlü rapçi Emirhan Çakal, Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde düzenlenen 33. Ayçiçeği Festivali'nde sahne aldı. 'Çakal', konser çıkışında silahlı saldırıya uğrayarak ayağından yaralandı. Ünlü rapçinin ayağına saçmalar isabet isabet ederken, Hayrabolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Festivalde kullanılan dron ve diğer görüntüleri inceleyen polis, havalı tüfekle ateş açan kişinin, festival yakınlarındaki evinde oturan F.D., olduğunu belirledi. F.D., evine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı, F.D.'nin ifadesinde, Çakal'a ateş etmediğini, rastgele havaya ateş açtığını söylediği öğrenildi. F.D., 'Kasten yaralama suçundan' adliyeye sevk edildi.

