Mardin’de dere yatağında ölü bulunan 12 yaşındaki Zeynep’in ailesi TAKVİM’e konuştu

Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2025

Acı olay, 18 Ağustos'ta Mardin 'in Derik ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, yabani incir toplamaya giden Zeynep Sut (12), dere yatağında ölü bulundu. Kayalıklardan düşerek öldüğü öne sürülen küçük kızın cesedini babası ve köylüler buldu. Baba Kasım Sut ve köylüler olay yerine gelen sağlık ekiplerine Zeynep'i battaniyeye sarılı şekilde teslim etti.

Zeynep'in vücudunda kesici alet izine rastlanmazken, iç kanama olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, küçük kızın kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak.

Zeynep Sut'un düştüğü işte o kayalıklar (Takvim.com.tr)

'ÖNCE TERLİĞİNİ SONRA KAN İZLERİNİ GÖRDÜM'

Acılı baba Kasım Sut, olay günü yaşananları TAKVİM'e anlattı.

Sut, "Zeynep, incir ağacına ve dere etrafına gezmeye hep giderdi. Biz Şanlıurfa'dan döndük Zeynep'i sordum evde olmadığını söylediler ve incir toplamaya gittiğini söylediler. Göreve gittim. Saat 21.00 gibi eşim beni arayıp 'Zeynep eve gelmedi' dedi. Köye geldim. İlk önce dereyi aramaya çıktık. Aramalarda derede bulamayınca incir ağaçlarının bölgesini gittik. Zeynep buradan incir toplayıp bize getiriyordu. Buralarda arama yaptık. Dere yatağında önce terliğini ve kan izlerini gördüm. İki taşın arasındaydı. Kucaklayıp eve getirdim. Hemen ambulansı aradım. Çevre köylerden de bana yardıma gelmişlerdi" ifadelerini kullandı.