Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2025 20:07

Malatya 'da Akcadağ ilçesi Bayramuşağı mevkisinde korkunç bir kaza meydana geldi.

İKİ ARAÇ KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ne bildirdi. İhbar üzerine yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Malatya'da can pazarı | Hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı (AA)

ÖLÜ VE YARALI VAR

Can pazarının yaşandığı kazada sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin de yaralandığını belirledi.