Malatya'da can pazarı | Hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı

Malatya'da Akcadağ ilçesinde katliam gibi bir kaza meydana geldi. Hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Malatya'da Akcadağ ilçesi Bayramuşağı mevkisinde korkunç bir kaza meydana geldi.

Sürücüleri öğrenilemeyen 16 BTE 244 plakalı hafif ticari araç ile 23 BC 278 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

İKİ ARAÇ KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI
Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÖLÜ VE YARALI VAR
Can pazarının yaşandığı kazada sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin de yaralandığını belirledi.

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, yaşamını yitirenlerin cenazeleri otopsi ve kimlik tespit çalışmaları için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

