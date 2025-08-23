Kuşadası’nda tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü: Taksi şoförü hayatını kaybetti

Seyyar parfümcü S.G., taksi durağında yaşanan anahtar tartışmasında Vural İşçen’i bıçakladı. Ağır yaralanan İşçen, hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2025

Aydın Kuşadası'nda seyyar parfümcülük yaptığı öğrenilen S.G. ile taksi durağında çalışan Vural İşçen arasında, durağın tuvalet anahtarını istemesi ve olumsuz yanıt alınması sonucu tartışma çıktı. S.G., eline aldığı bıçağı Vural İşçen'e sapladı. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı Vural İşçen, kurtarılamadı. Polis, S.G.'yi gözaltına aldı.

