Düzce’de AK Parti Gençlik Kolları Başkanı, arkadaşının kazara ateşlediği silahtan çıkan kurşunla hayatını kaybetti

Cumayeri Gençlik Kolları Başkanı Eren Tunçel, arkadaşının havaya ateş açarken kazara vurması sonucu ağır yaralandı ve yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan C.T.’nin ifadesi soruşturmayı derinleştiriyor.

Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2025

Düzce'de iddiaya göre; arkadaşı C.T. ile AK Parti Cumayeri Gençlik Kolları Başkanı Eren Tunçel, arkadaşının tetiğe bastığı silahtan çıkan kurşunla ağır yaralanarak hayatını kaybetti. Gözaltına alınan C.T. ilk ifadesinde, havaya ateş ederken kaza sonucu Eren Tunçel'i vurduğunu söylediği öne sürüldü. Soruşturma devam ediyor.

