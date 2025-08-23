Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez’e 5 milyon dolarlık tektaşla evlenme teklif etti, 50 milyon dolarlık evlilik sözleşmesi dikkat çekti

Suudi Arabistan Ligi’nde Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, 9 yıllık sevgilisi Georgina Rodriguez’e evlenme teklifinde bulundu. Çiftin, olası ayrılık halinde Rodriguez’e ömür boyu aylık 121 bin dolar ve 50 milyon dolarlık tazminat içeren geniş kapsamlı bir evlilik sözleşmesi imzaladığı ortaya çıktı. Ronaldo, Al Nassr ile de devasa maddi kazanımlar içeren sözleşmesini yeniledi.

Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2025

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Nassr'da forma giyen Portekizli golcü Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz hafta 9 yıllık sevgilisi Georgina Rodriguez'e 5 milyon dolarlık bir tektaş ile evlenme teklifi etti. Evlilik planları yapan çiftin, ileride olası bir ayrılık halinde 2017'de dünyaya gelen ilk kızları Alana Martina'nın doğumundan sonra 50 milyon dolarlık evlilik sözleşmesi imzaladığı ortaya çıktı. Bu sözleşmede Ronaldo, Rodriguez'e ömür boyu aylık 121 bin dolar, ömür boyu emekli aylığı 110 bin dolar ödeyecek ve Madrid'de 5.6 milyon dolar değerinde de mülk verecek. Ronaldo'nun 923 milyon dolarlık serveti bulunuyor.

İŞTE SÖZLEŞME

Ayrılıkta 50 milyon dolar tazminat

Ömür boyu aylık 121 bin dolar

Ömür boyu emekli aylığı 110 bin dolar

Madrid'de 5.6 milyon dolarlık ev

500 bin dolarlık çocuk desteği

Yılda 2 milyon dolar kişisel bakım

2 lüks araba

KENDİ SÖZLEŞMESİNİ DE YENİLEDİ

Cristiano Ronaldo, haziran ayında Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr ile iki yıllık sözleşme yeniledi. İşte Ronaldo'nun alacakları:

178 milyon sterlin yıllık garanti ücret.

24.5 milyon sterlin imza parası.

Kulüpten yüzde 15 hisse.

Attığı her gol için 80 bin sterlin.

Yaptığı her asist için 40 bin sterlin. Kulübün şampiyon olması halinde 8 milyon sterlin.

Altın Ayakkabı ödülünü kazanırsa 4 milyon sterlin.

Al Nassr'ın Asya Şampiyonlar Ligi'ne katılması ve şampiyonluğu 6.5 milyon sterlin.

Özel jetinin 4 milyon sterlinlik masrafları.

60 milyon sterlin değerinde sponsorluk anlaşmaları sözü verildi.