Muğla’da batan fiber teknedeki 2 çocuk sağ olarak kurtarıldı

Milas açıklarında akşam saatlerinde alabora olan fiber teknede kaybolan 2 çocuk, Sahil Güvenlik ve AFAD ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kayalıklarda sağ bulundu. Kurtarma anları dron görüntüleriyle ortaya çıktı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2025

Paylaş





ABONE OL

Muğla'nın Milas ilçesinde önceki gün 8 kişinin bulunduğu fiber tekne bilinmeyen bir nedenle battı. 6 kişi yüzerek kayalıklara ulaştı. Kaybolan 2 çocuk için arama çalışmaları başlatıldı.

Bölgeye sağlık, AFAD ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Muğla Valisi İdris Akbıyık, Ören'den Akbük'e giden fiber teknenin akşam saatlerinde belirlenemeyen nedenle battığını açıkladı. Teknede bulunan 8 kişiden 6'sının kendi imkanlarıyla kayalıklara yüzdüğünü, buradan ekipler tarafından kurtarıldığını belirten Akbıyık, "Bölgede Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 3 bot, 1 helikopter, 2 dalış timi, 3 dalış personeli ile 1 İHA ve AFAD ekipleri sabaha kadar arama çalışması yürüttü. Kayıp 2 çocuk sağ olarak kurtarılarak tedavi altına alındı." dedi.

'KAYALIKLARA SIĞINDILAR'

Alabora olan teknede 2'si çocuk 8 kişinin kurtarılmasına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde ekiplerin kayalıklara tırmanan bir kişiye ulaştığı anlar ile kurtarma çalışmaları yer aldı. Öte yandan 2 çocuğun kurtarılmasına ilişkin dron görüntüleri gün yüzüne çıktı. Görüntülerde, bölgeye ulaşan kurtarma ekibinden bir görevlinin kucağındaki çocuğu kayalıklarda oturan diğer çocuğun yanına oturttuğu, ardından kendisinin de yanlarına oturarak "Evet çocuklar, nasılsınız? İyisiniz değil mi? Biz şimdi alıp ailenize götüreceğiz." dediği anlar yer aldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN