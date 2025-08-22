İstanbul'da hareketsiz bulunan Gökmen Yıkılkan hayatını kaybetti

Yakınlarından haber alınamayan Gökmen Yıkılkan, ağabeyinin çilingir yardımıyla girdiği evde ölü bulundu. Olayla ilgili polis incelemesi sürüyor.

Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2025

İstanbul Şişli'de Gökmen Yıkılkan'dan yakınları bir süre haber alamadı. Ağabeyi Hacı Yıkılkan çilingir yardımıyla içeri girdi. Kardeşini yerde hareketsiz gören ağabeyi, polis ve sağlık ekiplerine durumu bildirdi. Ekiplerin yaptığı incelemelerde Gökmen Yıkılkan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. İncelemelerin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

