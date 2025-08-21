Polonyalı Martyna Kaminska Adana'da Müslüman oldu
Moritanya'daki Müslümanlardan etkilenerek İslam dinini araştırmaya başlayan Polonya vatandaşı Martyna Kaminska Adana'ya geldikten sonra Müslüman oldu.
Adana'da yaşayan Polonya vatandaşı Martyna Kaminska, İl Müftülüğü'nde yapılan merasimle Müslüman oldu.
MISIRLI HÜSEYİN İLE EVLENDİ
Kaminska, gezmek için gittiği Fas ve Moritanya'daki Müslümanlardan etkilenerek İslam dinini araştırmaya başladı. Erasmus+ Programı kapsamında eğitim için Adana'ya gelen Kaminska, bir süre sonra tanıştığı Mısırlı Muhammed Hüseyin ile evlendi.
Müslüman olmaya karar veren ve İl Müftülüğüne başvuran Kaminska için ihtida merasimi düzenlendi.
KAMİNSKA MÜSLÜMAN OLDU
İl Müftüsü Mehmet Taşcı rehberliğinde Kaminska, kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu. Kaminska'ya ihtida belgesi verildi, Kur'an-ı Kerim'in İngilizce meali hediye edildi.