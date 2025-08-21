İzmir'de başıboş dehşet! Köpekten kaçarken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
İzmir'de belediyelerin toplamadığı sahipsiz köpekler vatandaşı canından ediyor. Son olarak Menderes ilçesinde başıboş bir köpekten kaçarken otomobilin çarptığı kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
İzmir'de sahipsiz köpeklerden kaçarken otomobilin çarptığı kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Fidan Deveci (55), 17 Ağustos'ta İzmir'in Menderes Belediyesi sınırları içerisindeki Oğlananası Mahallesi'nde yürürken sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.
Bu sırada S.K. (38) idaresindeki 48 GT 939 plakalı otomobil, köpeklerden kaçmaya çalışan Deveci'ye çarptı.
HASTANEYE KALDIRILILAN KADIN ÖLDÜ
Yaralanan Deveci, bölgeye yönlendirilen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı. Deveci, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
SÜRÜCÜ GÖZALTINDA
Olayla ilgili otomobilin sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.