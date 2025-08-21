İstanbul Havalimanı’nda bulunan yavru goril Zeytin, Nijerya’ya Gönderiliyor
İstanbul Havalimanı’nda geçtiğimiz yılın Aralık ayında kargo içerisinde bulunan yavru goril “Zeytin”, yaklaşık sekiz aylık bakım ve rehabilitasyon sürecinin ardından Nijerya’ya gönderilmeye hazırlanıyor. İnternet üzerinden yapılan anketle “Zeytin” adı verilen gorilin durumu, yakından takip ediliyor. Her iki ülkenin taraf olduğu (CITES) kapsamında yürütülen yazışmaların tamamlanmasının ardından Zeytin’in Nijerya’ya yolculuğunun kısa süre içinde gerçekleşmesi bekleniyor.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, sürecin titizlikle yürütüldüğünü belirterek, "İade süreci uzun süredir devam ediyordu. Yalnızca gorillerin bulunduğu rehabilitasyon merkezine teslim edilmesi için gerekli hassasiyeti gösterdik. Zeytin'in sağlığı ve güvenliği bizim için öncelikliydi. Artık sürecin sonuna geldik, kısa süre içinde uğurlamayı planlıyoruz" dedi.
22 Aralık 2024'te Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul Havalimanı'nda Nijerya çıkışlı, Bangkok varışlı bir kargo içerisinde bulunan yavru goril, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından koruma altına alınmıştı.
"ZEYTİN'İ NAKİL DEPOSUNDA BULDUK"
Zeytin'in bulunduğu andan bugüne tüm süreci dile getiren Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, "Bildiğiniz gibi, 2024 yılının son günlerinde İstanbul Havalimanı'nda nakil deposunda bir paket içerisinde Zeytin ilk kez karşımıza çıktı. Uluslararası ticareti yasak olduğu halde bu şekilde bir ticarete konu edildiği tespit edilince ekiplerimizce el konuldu. Zeytin ilk bulunduğunda bitkin bir haldeydi, korku dolu gözlerle bakıyordu etrafına ama sonrasında biz onu ruhsatlı bir hayvanat bahçesinde, steril özel bir ortamda bakıma aldık. Önce stresini, korkusunu atması için ve yeterince beslenmesi için bakıcılarımız özel hassasiyetle yaklaştı olaya. Zaman içerisinde Zeytin kendini bulmaya başladı. Görüntülerde de görüleceği üzere özgüveni yerine geldi, göğsüne vurmaya başladı. Salıncakta sallanıyor, bakıcılarıyla güreşmeye başladı. Şu an keyfi gayet yerinde, hayata daha umut dolu, daha mutlu gözlerle bakıyor. İlk geldiğinde 62 santimetre boyundaydı, şu anda 80 santimetreye çıktı. Kilosu da yaklaşık 9 kilogramdı, şu anda 16 kiloya yaklaştı. Sağlığı gayet yerinde" cümlelerini kullandı.