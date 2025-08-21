takvim-logo

İstanbul Havalimanı’nda bulunan yavru goril Zeytin, Nijerya’ya Gönderiliyor

İstanbul Havalimanı’nda geçtiğimiz yılın Aralık ayında kargo içerisinde bulunan yavru goril “Zeytin”, yaklaşık sekiz aylık bakım ve rehabilitasyon sürecinin ardından Nijerya’ya gönderilmeye hazırlanıyor. İnternet üzerinden yapılan anketle “Zeytin” adı verilen gorilin durumu, yakından takip ediliyor. Her iki ülkenin taraf olduğu (CITES) kapsamında yürütülen yazışmaların tamamlanmasının ardından Zeytin’in Nijerya’ya yolculuğunun kısa süre içinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, sürecin titizlikle yürütüldüğünü belirterek, "İade süreci uzun süredir devam ediyordu. Yalnızca gorillerin bulunduğu rehabilitasyon merkezine teslim edilmesi için gerekli hassasiyeti gösterdik. Zeytin'in sağlığı ve güvenliği bizim için öncelikliydi. Artık sürecin sonuna geldik, kısa süre içinde uğurlamayı planlıyoruz" dedi.

Yavru goril Zeytin (Takvim foto arşiv)Yavru goril Zeytin (Takvim foto arşiv)

22 Aralık 2024'te Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul Havalimanı'nda Nijerya çıkışlı, Bangkok varışlı bir kargo içerisinde bulunan yavru goril, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından koruma altına alınmıştı.

Kadir Çokçetin (DHA)Kadir Çokçetin (DHA)

"ZEYTİN'İ NAKİL DEPOSUNDA BULDUK"

Zeytin'in bulunduğu andan bugüne tüm süreci dile getiren Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, "Bildiğiniz gibi, 2024 yılının son günlerinde İstanbul Havalimanı'nda nakil deposunda bir paket içerisinde Zeytin ilk kez karşımıza çıktı. Uluslararası ticareti yasak olduğu halde bu şekilde bir ticarete konu edildiği tespit edilince ekiplerimizce el konuldu. Zeytin ilk bulunduğunda bitkin bir haldeydi, korku dolu gözlerle bakıyordu etrafına ama sonrasında biz onu ruhsatlı bir hayvanat bahçesinde, steril özel bir ortamda bakıma aldık. Önce stresini, korkusunu atması için ve yeterince beslenmesi için bakıcılarımız özel hassasiyetle yaklaştı olaya. Zaman içerisinde Zeytin kendini bulmaya başladı. Görüntülerde de görüleceği üzere özgüveni yerine geldi, göğsüne vurmaya başladı. Salıncakta sallanıyor, bakıcılarıyla güreşmeye başladı. Şu an keyfi gayet yerinde, hayata daha umut dolu, daha mutlu gözlerle bakıyor. İlk geldiğinde 62 santimetre boyundaydı, şu anda 80 santimetreye çıktı. Kilosu da yaklaşık 9 kilogramdı, şu anda 16 kiloya yaklaştı. Sağlığı gayet yerinde" cümlelerini kullandı.

Yavru goril Zeytin (Takvim foto arşiv)Yavru goril Zeytin (Takvim foto arşiv)

"ZEYTİN'İN SAĞLIĞI BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

İade sürecinin nasıl gerçekleşeceğini aktaran Çokçetin, "İade sürecini uzun süredir işletiyorduk, ilgili yazışmaları yapıyorduk. Zeytin'in bu uluslararası sözleşmeler kapsamında, ihraç edilen ülkeye iadesi talep edilirse iade edilmesi gerekiyor. Biz orada uygun ortam var mı, sağlık koşulları ve iklim koşulları uygun mu, başka gorillerin olup olmadığı. Sadece gorillerden oluşan bir rehabilitasyon merkezine verilmesi için gereken önemi ve hassasiyeti gösterdiğimiz için süreç biraz uzadı. Çünkü Zeytin'in sağlığı ve güvenliği bizim için önemli olduğundan bu süreci hassasiyetle yürüttük. Şu anda sürecin sonuna geldik, yakın zamanda Zeytin'i uğurlamayı planlıyoruz. Bunun için gerekli taşıma koşullarını Türk Hava Yolları (THY) ile birlikte yönetiyoruz, hazırlıklar da sona yaklaşmış durumda. İnşallah yakın zamanda Zeytin'i Nijerya'ya uğurlayacağız" diye konuştu.

Zeytin Nijerya yolcusu (DHA)Zeytin Nijerya yolcusu (DHA)

"İLK GELDİĞİNDE KORKUYORDU"

Çokçetin Zeytin'in durumuyla ilgili olarak, "İlk geldiğinde özgüveni çok düşük seviyedeydi, korkuyordu. Hatta yemek yemekte bile zorlanıyordu. Bakıcılarımız onunla saatlerce, gece gündüz yanında durarak, gerekirse kendileri de yemek yiyerek ona yedirmek için uğraştılar, çok emek verdiler. Duygusal olarak da çok yakınlaşma oldu. Bakıcıların dışında Türkiye'de bütün kamuoyunun da ilgisini çekti. Biliyorsunuz, bir anket düzenlendi, isim yarışması gibi. Bakanlığımızın düzenlediği bu ankete vatandaşlarımız yoğun katılım gösterdi ve ismi en son Zeytin olarak belirlendi. Zeytin oyun oynamaktan hoşlanıyor. Görüntülerde de belki görülecektir; salıncakta sallanmak, bir şeylere tırmanmak, bakıcılarıyla güreşmek gibi şeyleri çok seviyor. Kamuoyuna mal olduğu için artık biz kurum olarak hem yazışmalarımızda hem de bundan sonraki süreçte Zeytin'in hangi koşullarda bakıldığının ülkemiz tarafından takipçisi olunacağını Nijerya'ya bildirdik. Bunu da ilerleyen süreçte takip edeceğiz, yer yer kamuoyuyla da bu durumu paylaşmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.Bu süreçte Gümrük Muhafaza memurlarımızdan, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerimize, Tarım ve Orman Bakanlığı çalışanlarımıza bize bu konuda destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Bakanımız da süreci çok yakından takip etti başından beri bakanımıza da ayrıca teşekkür ediyoruz" dedi.

