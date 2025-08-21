ICRYPEX Başkanı Gökalp İçer tutuklandı: Avukat Göksu Çelebi uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybetti

Kripto para borsası ICRYPEX Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer, kara para aklama ve yasa dışı bahisten tutuklandı. Uyuşturucuya sürüklediği avukat Göksu Çelebi ise 14 Temmuz’dan bu yana komadaydı. Genç kadın ne yazık ki kurtarılamadı.

Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2025

Kripto para borsası ICRYPEX Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer, bir iş bulma sitesi üzerinden avukat Göksu Çelebi ile tanıştı. İzmir Çeşme'de tatil yaptı. Tatil dönüşü ikili soluğu İçer'in Kireçburnu'ndaki evinde aldı. İçer daha önceden irtibatta olduğu bir kişiden 8 gram kadar uyuşturucu madde temin etti. Kadına da verdi. Ancak Çelebi, uyuşturucu kullanımının ardından komaya girdi, entübe edildi. 14 Temmuz'dan bu yana yoğun bakımda olan genç kadın hayatını kaybetti.

KARA PARA AKLAMA

Gökalp İçer, "uyuşturucu madde temin etme" ve "olası kastla öldürmeye teşebbüs" suçlarından tutuklandı. İçer'in ismi, kara para aklamaya da karıştı. Hakkında Icrypex Kripto Varlık AŞ üzerinden yürütülen kara para aklama, nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis iddialarıyla soruşturma açıldı. 2018'de Gökalp İçer ve Deniz Topsakal tarafından kurulan Icrypex. Fatih Altaylı başta olmak üzere birçok kulübe sponsor oldu.

DURUŞMA 16 EKİM'DE

Şirketin ortakları arasında, İBB yolsuzluk dosyası kapsamında tutuklanan Beşiktaş yöneticisi Umut Şenol da yer alıyor. MASAK raporlarında Icrypex ile Munte Bilişim arasında yüksek tutarlı şüpheli para transferleri tespit edildi Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturmada; suç örgütü kurmak, nitelikli dolandırıcılık, şantaj, suç gelirlerini aklama ve kişisel verileri hukuka aykırı elde etme gibi suçlardan dava açıldı. Dosya 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İlk duruşma 16 Ekim 2025'te yapılacak.

