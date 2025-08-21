Adana kebapta hile! Tutsun diye içine kıyma yerine bakın ne koyuyorlar
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın her hafta yayınladığı taklit ve tağşiş listeleriyle vatandaşın sağlığını hiçe sayan gıda teröristleri ifşa edilirken Adana kebapta yapılan hileler de ortaya çıktı. Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, 'Eğer kebapta kıyma dağılmıyorsa, ben onda art niyet ararım. Belki karbonat, belki hamur, belki ekmek vardır içinde. Ama gerçek kıyma dağılır, bulgur gibi dağılır' dedi.
Kababın başkenti Adana'nın Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, uyarıda bulundu.
Yağmur, yaptığı açıklamada kebapta karbonat, hamur ve ekmek hilesi olabileceği konusuna dikkat çekti.
Gerçek Adana Kebabı'nın zırhla çekildiğini belirten Yağmur, "Gerçek Adana kebabının altına kıyma saplandıktan sonra bir şiş koyulur. Neden? Çünkü o kıyma ocağa dökülmesin diye. Yani, piştikten sonra şişten çekerken yavaşça bulgur gibi dağılması gerekir. Eğer o kebapta kıyma dağılmıyorsa, ben onda art niyet ararım. Belki karbonat, belki hamur, belki ekmek vardır içinde. Neden? Tutsun diye. Ama gerçek kıyma dağılır; bulgur gibi dağılır" diye konuştu.