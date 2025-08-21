takvim-logo

Adana kebapta hile! Tutsun diye içine kıyma yerine bakın ne koyuyorlar

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın her hafta yayınladığı taklit ve tağşiş listeleriyle vatandaşın sağlığını hiçe sayan gıda teröristleri ifşa edilirken Adana kebapta yapılan hileler de ortaya çıktı. Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, 'Eğer kebapta kıyma dağılmıyorsa, ben onda art niyet ararım. Belki karbonat, belki hamur, belki ekmek vardır içinde. Ama gerçek kıyma dağılır, bulgur gibi dağılır' dedi.

Kababın başkenti Adana'nın Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, uyarıda bulundu.

Yağmur, yaptığı açıklamada kebapta karbonat, hamur ve ekmek hilesi olabileceği konusuna dikkat çekti.

Gerçek Adana Kebabı'nın zırhla çekildiğini belirten Yağmur, "Gerçek Adana kebabının altına kıyma saplandıktan sonra bir şiş koyulur. Neden? Çünkü o kıyma ocağa dökülmesin diye. Yani, piştikten sonra şişten çekerken yavaşça bulgur gibi dağılması gerekir. Eğer o kebapta kıyma dağılmıyorsa, ben onda art niyet ararım. Belki karbonat, belki hamur, belki ekmek vardır içinde. Neden? Tutsun diye. Ama gerçek kıyma dağılır; bulgur gibi dağılır" diye konuştu.

Kıyma kebabının normal şişlerde olması gerektiğine de değinen Yağmur, "Kuzu eti haricinde hiçbir et kebabın içine girmez. Bu kebap, mutlaka sırt etinden yapılır. Ve eğer o kıyma, şişten çekerken dağılıyorsa, işte o gerçek Adana kebabıdır. Ama kıyma dağılmıyorsa, elle kıymayı açıp içine soğanını, biberini yerleştiriyorsanız ve kıyma kendi kendine kapanıyorsa. Bu kıyma değildir. Bu Adana kebabı hiç değildir" diye konuştu.

