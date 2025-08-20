Sabah erken uyanan yakalayacak! O tarihlerde gezegen festivali başlıyor: Merkür, Venüs, Jüpiter...

(Takvim Foto Arşiv) 21 Ağustos gökyüzünde ne olacak? Ertesi gün 21 Ağustos sabahı, Merkür, Venüs ve Jüpiter yine aynı noktadan yükselecek. Ancak Ay, daha ince bir hilal olarak doğuya kaymış olacak ve gökyüzünde fark edilmesi biraz daha zor. Ay, Merkür'ün hemen üzerinde yer alacak

Merkür ve Ay, Castor ile Pollux yıldızlarıyla neredeyse düz bir hat oluşturacak

Venüs ve Jüpiter ise bu hattın sağında parlayacak.

(Takvim Foto Arşiv) Ay'ın küçülmüş olması, gökyüzü gözlemlerini daha özel ve dikkat çekici hale getiriyor. Mersin Balığı Dolunayı'ndan bu yana Ay, artık yeniay evresine yaklaşıyor ve bu gökyüzü gösterisini kaçırmamak için erken saatte gözlem yapmak oldukça önemli.