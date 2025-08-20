Sabah erken uyanan yakalayacak! O tarihlerde gezegen festivali başlıyor: Merkür, Venüs, Jüpiter...
Sabahın ilk ışıklarıyla gökyüzünde muhteşem bir buluşma yaşanacak. 20 ve 21 Ağustos tarihlerinde hilal şeklindeki Ay, gökyüzünde gezegenlerle bir araya gelecek.
20 ve 21 Ağustos geceleri, gökyüzü meraklıları için eşsiz bir görsel şölen yaşanacak. Hilal şeklindeki Ay, Merkür, Venüs ve Jüpiter ile birlikte doğu ufkunda göz kamaştırıcı bir tablo oluşturacak. Özellikle sabahın ilk ışıklarından önce gökyüzüne bakmak, bu doğa olayını yakalamanın tek yolu. İşte merak edilen detaylar..
20 Ağustos gökyüzünde ne olacak?
20 Ağustos sabahı gökyüzü, görenleri büyüleyecek bir üçgen şekli sunacak. Stellarium gözlem sitesine göre hilal Ay, Venüs ve Jüpiter'i kapsayan üçgeni tamamlayacak.
- Ay: Jüpiter'in sol tarafında konumlanacak
- Venüs: İkiliyi aşağıdan tamamlayacak
- Jüpiter: Üçgenin sağ üst köşesinde parlayacak.
BBC Science Focus'a göre ufuk açıksa Merkür'ü de görmek mümkün olacak.
Ayrıca üçgenin sol tarafında Castor ve Pollux yıldızları, yani İkizler Takımyıldızı'nın parlak yıldızları dikkat çekiyor.