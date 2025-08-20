Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2025 08:21

Küçükçekmece Cennet Mahallesinde şok edici bir taciz vakası yaşandı. Olayda genç kadın çiğ köfte almak için beklediği esnada arkasında bulunan C.S. genç kadına dokundu. Şüpheli genç kadını 1 buçuk dakika boyunca dokunarak taciz etti. Yaşanan taciz olayını ne genç kadın ne de tezgahtar fark etmedi ancak olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan C.S. emniyetteki ifadesinde olayı alkolün etkisi ile gerçekleştirdiğini söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Küçükçekmece'de mide bulandıran taciz olayında karar! O sapık için istenen ceza belli oldu (takvim foto arşiv)



TACİZİ BİRDEN FAZLA KEZ TEKRARLADI



Cumhuriyet savcısı başlatılan soruşturma kapsamında şüphelinin olay tarihinde kamera görüntülerinde de anlaşılacağı üzere mağdura birkaç defa eliyle dokunduğunu, şüphelinin eylemi cinsel arzularını tatmin etmek üzere gerçekleştirdiğini tespit etti. Şüphelinin eylemi birden fazla kez tekrarladığını ve bu nedenle eylemin sarkıntılık boyutunu aşarak basit cinsel saldırı suçunu oluşturduğunu saptadı.

10 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ



Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tacize ilişkin olarak yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Cumhuriyet savcısı hazırladığı iddianamede şüpheli C.S.'nin 'basit cinsel saldırı' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapsini talep etti. İddianame Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.