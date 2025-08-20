İran futbolunda büyücülük iddiası: Gözaltılar ve ifadeler sürüyor

İran Futbol Federasyonu, sahalarda büyücülük yapıldığı iddiaları üzerine 2 kişinin gözaltına alındığını, 50’den fazla kişinin ise ifadeye çağrıldığını açıkladı. Yetkililer, futbol heyecanının zarar görmesine izin vermeyeceklerini belirtti.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2025

Paylaş





ABONE OL

İran'da yeşil sahalardaki büyücülük iddiası gündem oldu. İran Futbol Federasyonu Sözcüsü Emir Mehdi Alevi, "Bir büyücüyle irtibata geçtiğini ifade eden 2 kişi gözaltına alındı. 50'den fazla kişi de ifadeye çağırıldı. Söz konusu olayların ülkede futbol heyecanını olumsuz yönde etkilemesine izin vermeyeceğiz." dedi.

Ülkede geçen yıllarda bazı antrenör ve futbolcular, kimi maçlarda sahalara büyü yapıldığını ve bazı takımların büyücülerle yıllık sözleşme imzaladıklarını öne sürmüşlerdi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN