Büyükçekmece'de villa bahçesinde ceset: Tanınmaz halde bulundu
İstanbul Büyükçekmece Kumburgaz'da yapımı devam eden bir villanın bahçesinde erkek cesedi bulundu. Tanınmaz halde olan cesedin yabancı uyruklu bir şahsa ait olduğu, ailesinin ise kayıp başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı.
Büyükçekmece'de bir villa inşaatında yabancı uyruklu olduğu belirlenen erkek cesedi bulundu.
Kumburgaz Mahallesi'ndeki villa inşaatında dün bir ceset olduğu yönündeki ihbarı değerlendiren polis ekipleri, çalışma başlattı.
İnşaat sahasına giden polisler, köpekler ile alanda arama yaptı.
Olay yerine çağrılan kepçeyle belirlenen noktada yapılan kazıda, yabancı uyruklu olduğu belirlenen erkek cesedine ulaşıldı.
Ceset incelemelerin ardından otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Bu arada, cesedine ulaşılan kişi için yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi.