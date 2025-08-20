Büyükçekmece’de villa bahçesinde ceset: Tanınmaz halde bulundu

Büyükçekmece'de villa bahçesinde erkek cesedi (DHA)

Olaya ilişkin basın mensuplarına açıklamada bulunan çevre sakini Erdal Doğan, "Polis ekipleri sabah erkenden geldi. İlk önce çevreyi taradılar. Ardından kepçeyle kazdılar sonra villanın ön tarafını aradılar, herhangi bir şey bulamadılar. Ardından arka tarafa geçtiler çevreyi komple taradılar. İnşaatın arka tarafına odaklanan ekipler cesedi buldular. Ceset, bir erkeğe aitti. Olay yerinde gerekli incelemeyi yapan ekipler, cesedi götürdüler. Aramayı 2 köpekle yaptılar. Ceset tanınmaz haldeydi. Bu inşaatı kendileri yapıyordu. Aralarında bir anlaşmazlık vardı galiba. Öldürülen kişi bildiğim kadarıyla Afganistan uyrukluydu. Ceset buraya gömüleli 2-3 ay olmuş tahminen" dedi.