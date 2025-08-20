takvim-logo

Büyükçekmece'de villa bahçesinde ceset: Tanınmaz halde bulundu

İstanbul Büyükçekmece Kumburgaz'da yapımı devam eden bir villanın bahçesinde erkek cesedi bulundu. Tanınmaz halde olan cesedin yabancı uyruklu bir şahsa ait olduğu, ailesinin ise kayıp başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı.

Büyükçekmece'de bir villa inşaatında yabancı uyruklu olduğu belirlenen erkek cesedi bulundu.

Kumburgaz Mahallesi'ndeki villa inşaatında dün bir ceset olduğu yönündeki ihbarı değerlendiren polis ekipleri, çalışma başlattı.

Büyükçekmece'de villa bahçesinde erkek cesedi (DHA)Büyükçekmece'de villa bahçesinde erkek cesedi (DHA)

İnşaat sahasına giden polisler, köpekler ile alanda arama yaptı.

Olay yerine çağrılan kepçeyle belirlenen noktada yapılan kazıda, yabancı uyruklu olduğu belirlenen erkek cesedine ulaşıldı.

Ceset incelemelerin ardından otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Bu arada, cesedine ulaşılan kişi için yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi.

Olaya ilişkin basın mensuplarına açıklamada bulunan çevre sakini Erdal Doğan, "Polis ekipleri sabah erkenden geldi. İlk önce çevreyi taradılar. Ardından kepçeyle kazdılar sonra villanın ön tarafını aradılar, herhangi bir şey bulamadılar. Ardından arka tarafa geçtiler çevreyi komple taradılar. İnşaatın arka tarafına odaklanan ekipler cesedi buldular. Ceset, bir erkeğe aitti. Olay yerinde gerekli incelemeyi yapan ekipler, cesedi götürdüler. Aramayı 2 köpekle yaptılar. Ceset tanınmaz haldeydi. Bu inşaatı kendileri yapıyordu. Aralarında bir anlaşmazlık vardı galiba. Öldürülen kişi bildiğim kadarıyla Afganistan uyrukluydu. Ceset buraya gömüleli 2-3 ay olmuş tahminen" dedi.