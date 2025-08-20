Afrika’da milyonlarca kadın cilt beyazlatma ürünleri nedeniyle sağlık riskiyle karşı karşıya

Dünya Sağlık Örgütü’nün 2023 raporuna göre, Afrika nüfusunun yüzde 27’si hayat boyu cilt beyazlatma ürünleri kullanıyor. Nijerya, Kongo ve Senegal’de kullanım oranları alarm verici seviyelerde. Bu ürünler kanser başta olmak üzere ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor.

Afrika kıtasındaki milyonlarca kadının kullandığı cilt beyazlatma ürünleri, kanser başta olmak üzere birçok sağlık problemine yol açarak kamu sağlığı üzerinde ciddi bir tehdit oluşturuyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün 2023'te yaptığı bir çalışma, kıta nüfusunun yüzde 27'sinin hayat boyu cilt renklerini açan ürünler kullandığına işaret ediyor. Ülke bazında Nijerya yüzde 77 ile ilk sırada yer alırken, Kongo Cumhuriyeti'nde bu oran yüzde 66, Senegal'de ise yaklaşık yüzde 50 seviyesinde seyrediyor.

