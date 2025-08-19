Vicdansızların hedefinde bu kez şehit ailesi vardı! "Vatanı FETÖ'cülere mi bırakacağız" diyerek kandırdılar

Adana'da kendini savcı ve polis olarak tanıtan vicdansızlar, telefonla ulaştıkları şehit babasını 'Eşinizin kimlik bilgileri FETÖ'cülerin eline geçti, vatanı FETÖ'cülere mi bırakacağız' yalanıyla kandırıp 1 milyon 200 bin lira dolandırdı. Şehit babası o paranın verilen şehit tazminatı olduğunu ifade ederek, 'Tazminat ile köyde damı akan evi yaptıracaktım. Ama olmadı' dedi.

Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2025 11:20

Paylaş





ABONE OL

Özel Harekat Polisi Yiğitcan Yiğit, Tunceli'de görevliyken 14 Kasım 2024 günü atış eğitim alanında meydana gelen kaza sonucunda şehit oldu. Yeni evli şehit Yiğit, memleketi Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Isırganlı köyünde toprağa verildi. Haziran ayının başında baba Mehmet Yiğit'e (58) 2 milyon 450 bin lira şehit tazminatı verildi. Baba Yiğit, şehit tazminatı ile köydeki damı akan evini yaptırmayı planlıyordu. Ancak kendini savcı ve polis olarak tanıtan dolandırıcılar "FETÖ eşinizin kimlik bilgilerine ulaşmış hesabınızı boşaltacak" yalanıyla şehit tazminatını tarla ve gübre parası olarak kendilerini yatırttı.

Vicdansızların hedefinde bu kez şehit ailesi vardı (Takvim foto arşiv)



"EŞİMİN ADINA DÜZENLENMİŞ KİMLİĞİ ATTILAR"



Yaşadığı olayı anlatan Şehit babası Yiğit, "Kurban Bayramında bacanağım Necmi Yaplıcan'ın (68) yanına gittim. Bacanağımı telefonla aradılar 'Sizin hesabınızı kopyaladılar, videoları Whatsaptan atayım' dediler. O da benim Whatsapım yok deyince benim telefonuma yolladılar. Sonra da 'Meryem Yiğit senin neyin oluyor' diye bana sordular. Bende eşim oluyor deyince yakalanan FETÖ'cülerin fotoğrafını bana atıp eşimin adına düzenlenmiş kimliği attılar. Bize 155'i arayın dediler bizde aradık ama meğerse bunlar onu da kendilerine bağlamış. 'Allah Allah nidasıyla aldığımız bu vatanı çapulculara mı bırakacağız. Bu FETÖ'cüleri bulalım, bunlar buradan para kaçırıyorlar' dediler. Bizde öyle deyince devlet yanlısıyız, her şeyimizi döktük. Benim oğlum vatan sevdalısıydı, bende öyleyim zaten devlet memuru emeklisiyim. Bu FETÖ'cüler bulunsun dedik ama meğerse bizi dolandırıyorlarmış. Paraları bizden 'Tarla aldım, gübre aldım' diyerek göster dediler. Bende bankadaki görevliye öyle deyip paraları gönderdim. Sonra bir kişi bana 'Bunlar bana sahtekar' deyince uyandım. Ceyhan Emniyet Müdürlüğü'ne gittim, onlardan Allah razı olsun. Paranın yarısını kurtardım" ifadelerini kullandı.