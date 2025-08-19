TAKVİM Hukukçunuz sorularınızı yanıtlıyor! İşte tüm o merak edilenler

TAKVİM Hukukçusu okuyucularıyla bir araya geliyor. Hukukçunuz bugünkü köşesinde 'Eş aldatıyorsa mallar nasıl paylaştırılır? Kıdem tazminatı haczedilir mi? Asansör kullanmayan aidat öder mi? Hakaret dolu içerik sildirilir mi? sorularını cevaplayarak okurlarımızı aydınlattı. İşte TAKVİM Hukukçunuzun 18 Ağustos 2025 tarihli yazısı...

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2025

Paylaş





ABONE OL

EŞ ALDATIYORSA MALLAR NASIL PAYLAŞTIRILIR?

Eşimin beni aldattığını öğrendim. Eşimin üzerine olan tüm mal varlığını birlikte çalışarak edindik. Tüm mal varlığını almam mümkün mü?

Taraflar özellikle aldatma, sadakatsizlik gibi etkenlerle boşanma noktasına gelmişlerse ihanete uğrayan eşin birlikte edinilmiş mal varlığını koruma içgüdüsü ile hareket etmesi karşılaşılan bir durumdur. Peki bu hukuken mümkün müdür? Elbette ilk olarak evlilik birliğini temelinden sarsan kusurlu eşe karşı maddi ve manevi tazminat davası açılabilir, bu eş nafaka ödemek zorunda da kalabilir. Yine eşler boşanma davasının kesinleşmesi ile mal rejiminin tasfiyesi sürecine girerler ve birbirlerinden evlilik birliği içinde alınmış malların tabi oldukları mal rejimine göre paylaştırılmasını isteyebilirler. Kural olarak, eşler edinilmiş mal rejimine tabi ise, edinilmiş malları eşit olarak paylaştırılır. Fakat istisnaen de olsa zina nedeniyle boşanma davası söz konusu ise yarı yarıya olan paylaşım oranları hakimin takdiriyle kusurlu eş aleyhine değişebilir ve bazı durumlarda hakim kusursuz eşe tamamını bırakabilir. Fakat bu istisnai bir durumdur ve unutulmamalıdır ki, kusurlu eşin kusurunun ağırlığı her ne olursa olsun, onun hayatını devam ettirmeye yetecek ve mahvına sebebiyet vermeyecek bir şekilde karar tesis edilecektir.



Eş aldatıyorsa mallar nasıl paylaştırılır? (Takvim.com.tr)





KIDEM TAZMİNATI HACZEDİLİR Mİ?

Borcum var. Çalıştığım işyeri kıdem tazminatımı ödeyecek. Bu paramın tamamı borçlarıma gidecek.

Tazminatım haczedilebilir mi?

Bilindiği gibi kıdem tazminatı, yasada belirtilen asgari süreyi tamamlayan işçinin hizmet sözleşmesinin, yine yasada gösterilen nedenlerden birisi ile sona ermesi durumunda işverence işçiye veya mirasçılarına toptan ve bir defada ödenen bir paradır. Kıdem tazminatı maaş, ücret gibi bir ödeme olmayıp, kanunda kıdem tazminatının haczedilemeyeceğine ilişkin bir madde de bulunmamaktadır.

Bu nedenle kıdem tazminatının tümüyle haczedilmesi mümkündür.



Kıdem Tazminatı haczedilir mi? (AA)





ASANSÖR KULLANMAYAN AİDAT ÖDER Mİ?

Giriş katında oturuyorum. Asansör aidatı ödemek istemiyorum. Ne yapabilirim?

Kat Mülkiyeti Kanunu'na tabi binalarda ortak yerleri kullanmamaktan dolayı bunların masrafına iştirakten kaçınılamaz. Ancak bunun aksine hükümler yönetim planına konulabilir ve böyle bir hüküm de geçerlidir. Çoğunlukla uygulamada gördüğümüz, bu tür bağımsız kat maliklerinin asansör giderlerinden muaf tutulduğudur. Eğer yönetim planında böyle bir madde yoksa, konuyu bağımsız bölüm malikleri toplantısında gündeme getirerek, yönetim planı değişikliği talep edebilirsiniz. Bu toplantıda adil bir karar alınmazsa, Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 33. maddesine göre, açıkça adalet kurallarına aykırı durumun değiştirilmesi ve adil bir hale getirilmesi için, bulunduğunuz yerdeki sulh hukuk mahkemesine başvurabilir, yönetim planındaki hükmün değiştirilmesini talep edebilirsiniz.



Asansör kullanmayan aidat öder mi? (Takvim.com.tr)





HAKARET DOLU İÇERİK SİLDİRİLİR Mİ?

Sosyal medyada tartıştığım biri benimle ilgili hakaret içeren yazılar yazmış. Bu yazıları çok hızlı bir şekilde kaldırmak istiyorum, ne yapmalıyım?

Bunun için farklı yollar var. 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun gereğince, öncelikle içerik sağlayıcısına (yazıyı yazana) veya yer sağlayıcısına (internet sitesine) başvurarak ilgili yazının yayından çıkarılmasını talep edebilirsiniz. Ya da sulh ceza mahkemesine başvurarak erişimin engellenmesini talep edebilirsiniz. Mahkeme kararını 24 saat içinde verecektir. Mahkeme kararı Erişim Sağlayıcıları Birliği'ne gönderir ve birlik de 24 saat içinde kararın gereğini yerine getirir. Mahkeme erişimin engellenmesine karar verirse ilgili yazı siteden kalmayacak ancak Türkiye sınırları içinde bu yazıya ulaşmak imkansız hale gelecektir. Yine, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na da başvurarak tedbiren içeriğe erişimin engellenmesini isteyebilirsiniz. Bu durumda erişim sağlayıcılar tedbir talebini 24 saat içinde yerine getirir ve içeriğe erişim engellenir. Fakat bu engellemenin sürekli olmasını istiyorsanız yine 24 saat içinde sulh ceza hakimliğine de başvurmanız gerekir.



Sosyal Medya (AA)