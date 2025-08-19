Konya'da mide bulandıran olay! 4 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar! Doktor muayenesinde ortaya çıktı
Konya Karatay'da mide bulandıran bir olay meydana geldi. 24 yaşındaki 11 suçtan kaydı bulunan Ahmet Ö., 4 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu. Kan donduran olay ailenin kızlarını doktora götürmesiyle ortaya çıktı. 250 güvenlik kamerasını inceleyen ekipler Ahmet Ö'nün sokakta gördüğü kızla birlikte bir binanın çatısına çıktıklarını belirledi.
Konya'nın Karatay ilçesinde oturan ve 4 yaşındaki kızlarının sağlık durumundan şüphelenen aile, 10 Ağustos günü çocuklarını hastaneye götürdü. Çocuğun, hastanede yapılan kontrolünde cinsel istismara uğradığı belirlendi.
Aile, bunun üzerine polis merkezine gidip şikayette bulundu. Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Amirliği ekipleri, şikayetin ardından çalışma başlattı.
250 GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ
Polis, çocuğun oturduğu mahalledeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleme altına aldı. Yaklaşık 250 güvenlik kamerası ve 500 saatlik görüntüyü inceleyen ekipler, 11 suçtan kaydı olan Ahmet Ö.'nün sokakta gördüğü küçük çocukla birlikte binaya girdiğini ve birlikte çatıya çıktıklarını belirledi.