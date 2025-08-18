Maltepe’de faciadan dönüldü: Patlama korkuttu

PATLAMA PANİĞE NEDEN OLDU

Olay, saat 13.30 sıralarında Maltepe Altayçeşme Mahallesi Bağdat Caddesi üzerindeki 3 katlı binanın birinci katında bulunan güzellik merkezinde yaşandı. İddiaya göre, kapalı olan iş yerinde bulunan kozmetik cihazında patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte küçük çaplı yangın çıktı.

CAMLAR RESTORANA DÜŞTÜ

Patlamanın etkisiyle yerinden sökülen camlar alt katta bulunan kokoreç dükkanındaki masa ve sandalyelerin üzerine düştü. Olay sırasında içeride ya da çevrede kimsenin bulunmaması büyük bir faciayı önledi.

YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve zabıta ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Patlamanın kesin nedeninin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı.